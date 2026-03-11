Un suedez a fost prins la vamă cu mai multe bancnote de 100.000.000.000.000.000.000 de dolari fiecare

Un suedez de 54 de ani a fost prins la granița elvețiană cu bancnote false, inscripționate „24 K Gold” și cu valoarea de 100 qvintilioane de dolari fiecare FOTO: blick.ch

Autoritățile vamale elvețiene l-au depistat, în timpul unui control de rutină, pe un cetățean suedez care avea bancnote false, inscripționate „24 K Gold”, cu valoarea de 100 qvintilioane de dolari fiecare (o mie de cvadrilioane, 100 de trilioane de miliarde).

Pe aeroportul din Zürich, vameșii au confiscat mai multe bancnote din Zimbabwe care ar fi fost, potrivit inscripțiilor, din aur. Valoarea nominală indicată era impresionantă: 100 de cvadrilioane de dolari. Analiza a demonstrat însă că realitatea era cu totul alta, relatează Blick.

„Nu tot ce strălucește este aur” - zicala s-a confirmat și de această dată. Angajații Oficiului Federal pentru Vamă și Securitatea Frontierei (BAZG) au făcut descoperirea în timpul unui control în zona de marfă a aeroportului. O persoană avea asupra sa bancnote din Zimbabwe inscripționate cu „One Hundred Quintillion Dollar” și marcate cu mențiunea „24K Gold”.

Verificările ulterioare au arătat însă că aurul lipsea cu desăvârșire. În schimb, cazul s-a dovedit a fi o tentativă neobișnuită de falsificare de bancnote. În timpul controlului, agenții vamali au observat un vehicul înmatriculat în Elveția și mai multe persoane suspecte: o femeie elvețiană de 55 de ani, un australian de 53 de ani, precum și doi pietoni – un suedez de 54 de ani și un bărbat de 54 de ani din Senegal.

Suedezul avea asupra sa o bancnotă cu o valoare nominală astronomică, dar și un document care atesta depozitarea a două lăzi, fiecare conținând câte 1.000 de astfel de bancnote. Specialiștii Oficiului de Control al Metalelor Prețioase din Zürich, instituție aflată în subordinea BAZG, au analizat bancnotele.

Rezultatul a fost clar: acestea erau realizate din plastic, o folie adezivă și o folie de aluminiu aurie - nefiind depistată nicio urmă de aur.

Prin urmare, obiectele încălcau nu doar legislația privind controlul metalelor prețioase, ci s-au dovedit și falsuri evidente. Parchetul cantonului Zürich a dispus distrugerea bancnotelor, iar suedezul implicat în caz trebuie să plătească o amendă de câteva mii de franci. Potrivit BAZG, în ultimii ani au fost descoperite mai multe cazuri similare.