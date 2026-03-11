De la săptămâna de lucru de patru zile la folosirea în comun a mașinilor: Măsuri de urgență pregătite în Asia pentru șocul petrolier

Țările din Asia de Sud-Est iau măsuri neobișnuite pentru a se pregăti de un posibil șoc petrolier. sursa foto: Getty

Țările din Asia de Sud-Est iau măsuri neobișnuite pentru a se pregăti de un posibil șoc petrolier provocat de conflictul dintre SUA, Israel și Iran. De la săptămâni de lucru de patru zile și muncă de acasă până la creșterea subvențiilor la combustibil și folosirea în comun a mașinilor, sunt câteva dintre măsurile luate în calcul de guverne pentru reducerea consumului de energie și protejarea economiilor puternic dependente de petrolul din Orientul Mijlociu, potrivit unei analize Financial Times.

Oficialii guvernului filipinez ar trebui „să limiteze călătoriile oficiale doar pentru funcțiile esențiale, ca parte a eforturilor de conservare a energiei pe fondul crizei din Orientul Mijlociu”, a anunțat biroul prezidențial marți, la doar câteva zile după ce a ordonat multor birouri să implementeze o săptămână de lucru de patru zile.

Guvernul thailandez a cerut personalului din majoritatea agențiilor guvernamentale să lucreze de acasă, în timp ce Vietnamul a cerut companiilor să încurajeze munca la distanță și publicului să acorde prioritate utilizării în comun a mașinilor sau mersului cu bicicleta. Indonezia s-a angajat să majoreze cheltuielile pentru subvențiile la combustibil.

Îngrijorările legate de aprovizionarea cu petrol și gaze vin într-un moment în care unele dintre cele mai mari economii din regiune deja încetinesc. Prețul petrolului a crescut de la începutul conflictului din Iran, ajungând luni la aproximativ 119 dolari pe baril, înainte de a scădea la aproximativ 90 de dolari.

Prețuri mai mari ar putea majora considerabil deficitele bugetare pentru guvernele care subvenționează combustibilul. De asemenea, acestea vor amplifica presiunile inflaționiste, forțând potențial băncile centrale să amâne reducerile ratelor dobânzilor care ar putea stimula creșterea, spun economiștii.

„Factorii de decizie politică s-ar simți mult mai confortabil dacă ne-am afla într-o situație în care toți cilindrii ar funcționa și fiecare sector ar merge, în general, destul de bine. Dar, în schimb, ceea ce vedem este o creștere inegală”, a declarat Brian Tan, economist la Barclays Investment Bank. „Pe plan fiscal, cu siguranță se adaugă presiune asupra multor economii.”

Tan a spus că creșterea regională a fost determinată de anumite sectoare, cum ar fi inteligența artificială și centrele de date, fără a duce la crearea de locuri de muncă noi și fără a stimula salariile. Banca Asiatică de Dezvoltare estimează că PIB-ul Asiei de Sud-Est a crescut cu 4,5% anul trecut și că această creștere va încetini ușor la 4,4% în 2026.

În Indonezia, cea mai mare economie din regiune, se confruntă cu o dependență excesivă de materii prime, are o clasă de mijloc în scădere și o putere de cumpărare în scădere care afectează creșterea. Thailanda, a doua cea mai mare țară, se confruntă cu datorii mari ale gospodăriilor, o populație îmbătrânită și un declin al turismului.

Indonezia, care subvenționează prețurile la combustibili, este considerată de analiști ca fiind cea mai expusă riscului din cauza politicilor costisitoare de asistență socială ale președintelui Prabowo Subianto. De la venirea la putere în octombrie 2024, Prabowo a prioritizat expansiunea economică în detrimentul disciplinei fiscale, bazându-se pe politici de asistență socială pentru a stimula consumul.

Deficitul fiscal a atins 2,9% anul trecut - aproape de o limită autoimpusă de 3% - iar analiștii spun că va depăși acest plafon dacă va menține subvențiile actuale la combustibili în contextul creșterii prețurilor la petrol.

Țările din Asia de Sud-Est se confruntă cu problema deficitelor bugetare

Înainte ca SUA și Israelul să lanseze atacuri asupra Iranului, guvernul lui Prabowo a bugetat subvenții energetice de 210 trilioane de rupii (12,4 miliarde de dolari) în acest an, presupunând că prețurile petrolului vor ajunge în medie la 70 de dolari pe baril.

Malaysia vecină subvenționează, de asemenea, prețurile la combustibili și ar putea avea de suferit din balanța sa fiscală dacă nu transferă prețuri mai mari la petrol către consumatori, spun analiștii. Guvernul a promis că va menține subvențiile deocamdată.

Economiile mai mari, inclusiv Indonezia și Thailanda, produc petrol și gaze, dar nu suficient pentru a-și satisface cererea. Indonezia a declarat că un sfert din importurile sale de țiței trec prin Strâmtoarea Ormuz, unde transportul maritim aproape s-a oprit de la începutul războiului din Iran. Thailanda își procură jumătate din importurile de petrol și GNL din Orientul Mijlociu.

Deși prețurile mai mari la petrol și eforturile de reducere a consumului de combustibil amenință activitatea economică, teama de a alimenta inflația ar putea împiedica băncile centrale să reducă ratele dobânzilor.

„Unele bănci centrale ar putea fi chiar forțate să majoreze ratele până la sfârșitul anului”, a declarat Venkateswaran de la OCBC, adăugând însă că economiile regiunii erau mult mai stabile decât în timpul crizei financiare asiatice din 1997, când multe s-au confruntat cu tulburări economice și politice.