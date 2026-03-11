Bolojan, despre propunerea de dislocare de capabilităţi americane: E în interesul ţării. Arată că România este un aliat sigur

Ilie Bolojan, prim-ministrul României. Sursa foto: Agerpres

Premierul României, Ilie Bolojan, a declarat, miercuri, în plenul Parlamentului, referitor la propunerea de dislocare de capabilităţi americane, că este în interesul ţării noastre şi arată că România este un aliat sigur în această parte a lumii, potrivit Agerpres. "Această propunere este în interesul ţării noastre, este pentru siguranţa românilor, este o propunere care arată că România este un aliat sigur în această parte a lumii", a subliniat şeful Guvernului.

Astăzi, Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) a aprobat solicitarea Statelor Unite de a trimite în România trupe suplimentare, avioane de realimentare și echipamente de monitorizare. Următorul pas este ca Parlamentul să își dea acordul. Anunțul a fost făcut de preşedintele României, Nicușor Dan, care a spus că aceste echipamente sunt defensive.

"În această calitate de prim-ministru vă asigur că această propunere este în interesul ţării noastre, este pentru siguranţa românilor, este o propunere făcută cu responsabilitate, care arată că România este un aliat sigur în această parte a lumii. Şi este o propunere făcută cu responsabilitate", a afirmat Ilie Bolojan.

El s-a referit la protestul din plen al unor parlamentari ai Opoziţiei care au venit cu vuvuzele.

"Cu tot respectul, gândiţi-vă ce înseamnă să iei decizii importante pentru ţară. Ele nu pot fi luate cu vuvuzelele, ci trebuie luate întotdeauna cu responsabilitate. Din acest punct de vedere vă rog să votaţi pentru această propunere în interesul României", a mai transmis Bolojan.