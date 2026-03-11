Un nou val de concedieri lovește industria auto: Profitul Porsche se prăbușește, mai multe modele electrice au fost amânate în Germania

Porsche s-a confruntat cu creșterea concurenței în China, o piață cheie pentru firmele europene de lux. Sursa foto: Getty Images

Industria auto germană continuă să întâmpine probleme, în contextul intensificării concurenței cu producătorii chinezi. Porsche va reduce numărul de locuri de muncă după ce profiturile au fost în mare parte anulate de o depreciere costisitoare aferentă inversării strategiei sale privind mașinile electrice, deoarece producătorul de lux s-a confruntat și cu o scădere prelungită a vânzărilor în China, potrivit The Guardian.

Producătorul auto german a numit un nou director executiv, Michael Leiters, pe 1 ianuarie, după patru avertismente privind profitul de anul trecut, care au contribuit, de asemenea, la ieșirea sa din indicele bursier DAX din Germania.

„Raționalizarea companiei trebuie intensificată, iar acest lucru va duce la reduceri suplimentare de locuri de muncă”, a declarat Leiters miercuri. Porsche are aproximativ 40.000 de angajați și a declarat anterior că va reduce aproximativ 3.900 de locuri de muncă până în 2030.

„Vom simplifica structura noastră de management, vom reduce ierarhiile și vom reduce birocrația”, a spus Leiters, adăugând că mai multe detalii vor veni în toamnă.

Porsche s-a confruntat cu creșterea concurenței în China, o piață cheie pentru firmele europene de lux, unde vânzările producătorilor autohtoni de automobile sunt în plină expansiune. China a reprezentat aproximativ 15% din livrările de mașini, în scădere de la 18% în anul precedent.

Între timp, tarifele auto impuse de Donald Trump au afectat și vânzările din America de Nord. Compania importă toate vehiculele pe care le vinde în SUA - încă cea mai mare piață a sa - unde tarifele au costat-o aproximativ 700 de milioane de euro în 2025.

Porsche a declarat că livrările totale au scăzut cu 10%, la 279.000 de mașini, ceea ce a dus la o scădere a veniturilor cu 12%, la 32,2 miliarde de euro. Profitul operațional a scăzut la 413 milioane de euro, față de 5,6 miliarde de euro în anul precedent.

Pe fondul crizei, Porsche renunță la o strategie ambițioasă pentru mașinile electrice, ceea ce a dus la o depreciere de 3,9 miliarde de euro - o corecție a bilanțului care recunoaște costul schimbării direcției, mai degrabă decât pierderi imediate de numerar.

„Folosim provocările actuale ca o oportunitate de a acționa și mai decisiv”, a declarat Leiters. „Vom repoziționa complet Porsche, vom face compania mai suplă, mai rapidă și produsele și mai atractive.”

Scăderile au lovit și compania-mamă, Volkswagen, care a avertizat că va trebui să facă reduceri de locuri de muncă mai dramatice la începutul acestei săptămâni. VW a declarat că va elimina 50.000 de locuri de muncă până la sfârșitul deceniului, deoarece se confruntă cu scăderea vânzărilor în China și America de Nord.

Porsche a fost din punct de vedere istoric unul dintre principalii factori de profit ai gigantului auto german, având o marjă operațională de 14,5% în 2024 - comparativ cu marje între 3% și 6% pentru majoritatea producătorilor auto.

Marja sa operațională a scăzut la doar 1,1% anul trecut, despre care a spus că ar putea crește la 5,5% în 2026.

Compania a fost nevoită să amâne mai multe modele de mașini electrice planificate în favoarea adăugării mai multor vehicule alimentate cu motor cu ardere internă, care sunt mai profitabile.

Acestea includ versiuni electrice ale modelelor sale Boxster și Cayman, care sunt acum așteptate să apară în 2027 - afectat parțial de falimentul producătorului de baterii Northvolt. Un model SUV electric, K1, anunțat cu fanfară în 2023, a fost, de asemenea, amânat până în jurul anului 2029 și se așteaptă să includă, de asemenea, opțiuni hibride și pe benzină.

La începutul săptămânii, VW a avertizat că turbulențele globale cauzate de acțiunea militară americano-israeliană împotriva Iranului i-ar afecta negativ perspectivele. Porsche a declarat că impactul potențial al războiului nu a fost luat în considerare în previziunile sale.