BNR avertizează: Criza din Orientul Mijlociu și scumpirea petrolului aduc riscuri de contagiune pentru România

România are o dependență netă de importuri energetice de petrol mai redusă decât alte economii europeneSursa foto: Getty Images

Viceguvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), Cosmin Marinescu, avertizează că o creștere permanentă cu 10% a prețului petrolului va da peste cap estimările actuale privind inflația. Oficialul a precizat, la conferinţa Rethink Romania, că o astfel de creștere a prețurilor carburanților ar adăuga anual 0,3% la inflaţie.

“Agravarea situației de securitate din Orientul Mijlociu amplifică sever incertitudinea și sporește volatilitatea la nivel global, în special pe piețele produselor energetice, dar și pe piețele financiare, foarte sensibile la asemenea turbulențe geopolitice și de securitate. Estimările privind impactul macroeconomic al creșterii prețului petrolului indică anumite riscuri de contagiune și pentru economiile europene, inclusiv în cazul României, iar perspectiva unui conflict prelungit, de amploare va evidenția un impact propagat și persistent”, a precizat Cosmin Marinescu.

El a subliniat că România are o dependență netă de importuri energetice de petrol mai redusă decât alte economii europene, care se cifrează la circa 1,5% din PIB ca medie anuală pentru perioada anilor 2022-2024, în reducere însă către 1% din PIB pentru 2025.

“Cu toate acestea, expunerea pe canalul prețurilor bunurilor de consum rămâne una importantă. Estimările noastre arată că o creștere permanentă cu 10% a prețului petrolului va avea un impact anual asupra inflației de circa 0,3% ceea ce, din păcate, ar anula complet estimările de inflație actuale. Nu excludem ca războiul din Golf să se întindă pe o perioadă mai lungă, situație care se poate transforma, inclusiv pentru economiile europene și deci și pentru noi, pentru România, într-o lamă cu două tăișuri”, a spus Cosmin Marinescu.

"Reducerea deficitului bugetar nu este opțională"

El a subliniat că pentru România, reducerea deficitului bugetar nu este opțională și a atras atenția că eforturile privind consolidarea fiscală trebuie să continue:

“Noi, la Banca Națională a României, am spus în repetate rânduri că nu există alternativă rațională la necesitatea consolidării finanțelor publice, obiectiv care impune consecvență de-a lungul anilor. Reducerea deficitului bugetar nu este opțională, ea este o condiție esențială pentru credibilitatea politicilor statului și pentru stabilitatea macroeconomică. Numai astfel putem să revenim la sustenabilitate financiară și să corectăm dezechilibrele structurale.

Ca Bancă Centrală privim cu maximă seriozitate problema consolidării fiscale, inclusiv din perspectiva impactului asupra presiunilor inflaționiste și asupra riscului suveran. Amploarea deficitelor bugetare, dublată de deteriorarea balanței externe, ne obligă la eforturi de ajustare pe măsură. În 2025, efortul important de ajustare a poziției bugetare, evaluat la 1,3 puncte procentuale din PIB în termeni ESA, nu s-a translatat însă și într-o reducere corespunzătoare a deficitului de cont curent" a afirmat Cosmin Marinescu.