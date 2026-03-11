Europa pregătește o eliberare istorică de petrol din rezerve. Primele efecte se văd deja în prețuri

AIE a solicitat eliberarea unor rezerve de petrol în valoare de 400 de milioane de barili. Foto: GettyImages

Țările europene se pregătesc să aprobe eliberarea a 400 de milioane de barili de petrol pentru a compensa creșterea costurilor energiei și temerile legate de aprovizionare, în contextul războiului din Iran, potrivit Politico.

Franța, Italia, Germania, Regatul Unit și restul țărilor din G7 și-au exprimat sprijinul pentru această măsură, care ar fi coordonată prin intermediul Agenției Internaționale pentru Energie (AIE ) și ar reprezenta cea mai mare eliberare de rezerve din istoria organismului.

Ar fi mai mult decât dublul celor 182 de milioane de barili de petrol eliberate de țările AIE în urma invaziei Rusiei în Ucraina în 2022.

„AIE a solicitat eliberarea unor rezerve de petrol în valoare de 400 de milioane de barili”, a declarat miercuri ministrul german al energiei, Katherina Reiche. „Vom respecta această solicitare și ne vom aduce contribuția, deoarece Germania susține cel mai important principiu al AIE, acela de solidaritate reciprocă.”

Ministrul francez de finanțe, Roland Lescure, care a prezidat reuniunile G7 ale miniștrilor de finanțe și energie de la începutul săptămânii, a declarat miercuri că semnalul transmis piețelor cu privire la posibila eliberare comună a avut deja un impact pozitiv asupra prețurilor.

„Dacă stocurile sunt eliberate în întreaga lume, acest lucru permite reintroducerea petrolului în diferite forme, rafinat sau nu, pentru a crește cantitatea de petrol care circulă în întreaga lume și a limita tensiunile asupra prețurilor”, a declarat Lescure reporterilor miercuri, după o reuniune a cabinetului francez.

Capitalele europene au declarat că vor susține solicitarea AIE

Statele Unite, precum și Japonia și Coreea de Sud - care au fost cel mai afectate din cauza dependenței lor mari de petrolul din Golful Persic - susțin în mod special valorificarea rezervelor, potrivit a doi oficiali europeni familiarizați cu problema.

Țările europene - care importă doar o cantitate relativ mică de petrol din Golf - au fost mai reticente la început, dar combinația dintre presiunea americană și asiatică, plus sprijinul AIE și conștientizarea faptului că acest lucru va reduce presiunile asupra prețurilor, le-au influențat, potrivit unui alt oficial european din domeniul energiei.

Președintele francez Emmanuel Macron a convocat o reuniune virtuală a liderilor G7 la ora 15:00, care se așteaptă să abordeze decizia de eliberare. Se așteaptă ca AIE să ofere o prezentare completă a propunerii sale în același timp.

AIE a propus pentru prima dată măsura marți seară, în timpul unei reuniuni extraordinare a tuturor membrilor, care a urmat unei reuniuni a G7, potrivit unei alte persoane familiarizate cu situația.

Prețul petrolului a crescut la peste 100 de dolari pe baril în ultima săptămână, în timp ce Iranul a atacat infrastructura energetică din Golful Persic, ca răspuns la atacurile aeriene americano-israeliene asupra Iranului. A scăzut la aproximativ 90 de dolari pe baril, pe baza unor rapoarte preliminare conform cărora AIE ar fi propus exploatarea rezervelor.

SUA se numără printre cei mai mari susținători ai eliberării barilurilor din rezerve, creșterea prețurilor petrolului fiind o preocupare majoră pentru președintele american Donald Trump înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din acest an. Japonia este, de asemenea, puternic în favoarea acesteia.

Țările G7 susțin măsura

Deși principalii membri europeni ai G7 și-au exprimat, de asemenea, sprijinul, nu este clar în ce măsură vor contribui. Majoritatea țărilor UE mențin deja stocuri considerabile în conformitate cu regulile UE impuse după invazia Rusiei în Ucraina, iar autoritățile europene au semnalat în repetate rânduri în ultima săptămână că blocul comunitar nu riscă o penurie de petrol - cel puțin pe termen scurt.

G7 a emis o declarație miercuri dimineață în care spunea că susține măsura „în principiu”. Alte țări AIE au susținut public măsura, inclusiv Austria.

Membrii vor avea o zi la dispoziție pentru a obiecta după luarea deciziei și vor avea apoi trei luni pentru a coordona emiterea pe piața liberă a rezervelor deținute în conformitate cu îndrumările AIE. Cel mai mare efect va avea dacă țările își eliberează rezervele în strânsă concordanță, a adăugat oficialul.

Eliberarea rezervelor de petrol de urgență ar contribui la reducerea presiunilor asupra ofertei de țiței, dar nu ar rezolva penuria de combustibili rafinați, cum ar fi motorina sau combustibilul pentru avioane, și nici nu ar aborda creșterea prețurilor la gaze, spun analiștii.

„Nu rezolvă problema gazelor - prețurile la gaze vor rămâne ridicate, iar prețurile la gaze sunt strâns legate de prețurile mai generale la energie, așa că este probabil să vedem o revenire a costurilor foarte mari cu energia în toată Europa”, a declarat Matthew Wright, analist principal pentru transportul de marfă la Kpler.

Compania petrolieră de stat a Arabiei Saudite avertizează că războiul dintre SUA, Israel și Iran ar putea avea „consecințe catastrofale” pentru piața mondială a petrolului dacă blocarea transportului maritim prin strâmtoarea Ormuz continuă.