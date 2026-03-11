Președintele Karol Nawrocki blochează participarea Poloniei la Programul european de înarmare SAFE. Ce propune, în schimb

1 minut de citit Publicat la 17:16 11 Mar 2026 Modificat la 17:17 11 Mar 2026

Karol Nawrocki, preşedintele Poloniei. Sursa foto: Hepta

Președintele conservator al Poloniei, Karol Nawrocki, a decis să blocheze participarea țării la programul de armament de miliarde de euro al Uniunii Europene, numit Acțiunea pentru Securitatea Europei (SAFE), scrie Agerpres.

Nawrocki, care s-a plasat în opoziție cu guvernului condus de Donald Tusk în această chestiune, a prezentat, în schimb, Parlamentului de la Varșovia propriul proiect privind finanțarea sectorului Apărării.

În replică la demersul prezidențial, ministrul polonez al Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a declarat miercuri că propunerea lui Nawrocki este "chiar mai proastă" decât se așteptase.

Cum funcționează programul SAFE

Din cauza amenințării tot mai mari din partea Rusiei, Uniunea Europeană oferă împrumuturi cu costuri reduse în valoare de 150 de miliarde de euro pentru achiziția de armament prin intermediul programului SAFE.

Polonia urma să fie cel mai mare beneficiar, primind 44 de miliarde de euro.

Guvernul și Parlamentul de la Varșovia și-au dat deja aprobarea pentru program, iar președintele Nawrocki ar trebui să semneze acordul până pe 20 martie.

Însă Nawrocki, partidul populist Lege și Justiție (PiS), care a fost anterior la guvernare, precum și alte forțe politice de dreapta resping participarea țării la SAFE.

Tusk a încercat să-l convingă pe Nawrocki să nu blocheze participarea țării la SAFE

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a declarat că executivul comunitar nu dorește să se amestece în dezbaterea din Polonia, dar a subliniat că programul trebuie implementat în interesul securității acestei țări, al Ucrainei și UE, în ansamblu.

Prim-ministrul Donald Tusk și ministrul polonez al Apărării au încercat marți să-i schimbe părerea lui Nawrocki.

Conform presei poloneze, Tusk a argumentat că țara are nevoie urgentă de banii UE pentru a-și extinde armata.

În schimb, președintele a invocat propria propunere, de a investi profiturile băncii naționale în armament.

Dreapta poloneză susține participarea la programul UE ar aduce beneficii în primul rând industriilor de armament germană și franceză.

Tusk a promis însă că 70-80% din bani vor fi cheltuiți în Polonia.