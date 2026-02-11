"Există riscul real ca Polonia să iasă din Uniunea Europeană". Avertismentul premierului Donald Tusk și criza programului SAFE

2 minute de citit Publicat la 18:18 11 Feb 2026 Modificat la 18:34 11 Feb 2026

Donald Tusk spune că situațiile de criză provocate de disputele între guvern și președintele Karol Nawroki (dreapta) riscă să scoată țara din UE. Foto: Getty Images / Profimedia Images

Premierul polonez Donald Tusk a avertizat miercuri asupra "riscului real" ca țara sa să părăsească Uniunea Europeană, în urma crizelor interne provocate de confruntările între guvern și președintele conservator Karol Nawrocki, scrie Agerpres, care citează EFE.

Efectul final ar fi destabilizarea Europei, crede premierul de la Varșovia.

"În fond, există un risc real - şi vorbesc despre fapte, nu despre presupuneri - ca Polonia să părăsească Uniunea Europeană", a spus Tusk după o şedinţă a Consiliului de Miniştri.

Conservatorii PiS spun că SAFE este "o escrocherie uriașă"

"Confruntarea politică inutilă, lipsită de sens şi dăunătoare dintre guvern şi preşedinţie nu este doar stupiditate sau rea voinţă, ci este o încercare de a destabiliza întreaga Europă, o încercare de a limita rolul Poloniei în Uniunea Europeană", a adăugat el.

Donald Tusk a nominalizat în context criticile opoziţiei la adresa programului european de apărare SAFE.

Liderii PiS (formațiunea "Lege şi Justiţie", prinicipalul partid de opoziţie) spun că e vorba despre "o escrocherie uriaşă care leagă achiziţiile militare de industria germană şi franceză".

Mariusz Blaszczak, fost ministru al Apărării în perioada în care PiS era la putere, a acuzat că achizițiile naționale prin SAFE generează "datorii greu de plătit şi sunt lipsite de transparenţă".

La rândul său, premierul Tusk a susținut că opoziţia la SAFE a PiS și a președintelui Nawrocki, aliniat ideologic cu partidul ultraconservator, "reprezintă o ameninţare directă la adresa securităţii naţionale şi a stabilităţii ţării".

Participarea Poloniei la SAFE stă în semnătura președintelui Nawrocki

Nawrocki, a cărui semnătură este esenţială pentru aprobarea aderării Poloniei la programul SAFE, a calificat programul Bruxellesului de împrumuturi în domeniul Apărării pentru statele membre drept "un colac de salvare pentru economia germană".

Potrivit președintelui polonez, o parte semnificativă a achiziţiilor de arme efectuate cu bani europeni "sfârşesc prin a ajunge în mâini străine".

Nawrocki s-a mai folosit în trecut de veto-ul său pentru a bloca inițiative importante, cum ar fi o lege privind securitatea cibernetică.

Coaliția lui Tusk nu are voturile necesare pentru a anula un veto al președintelui

Dacă președintele conservator va proceda la fel în cazul aderării țării sale la SAFE, parlamentul polonez ar putea să-i anuleze veto-ul cu trei cincimi din totalul de voturi, ceea ce ar însemna participarea a 276 de deputați.

Însă coaliţia de guvernământ a premierului Donald Tusk controlează doar 248 de mandate.

La nivelul guvernului de la Varșovia, necesitatea participării la SAFE a fost invocată și de actualul ministru al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz. Acesta a explicat că bugetul de stat este insuficient pentru a acoperi nevoile de modernizare a armatei.

În ceea ce priveşte povara financiară, Kosiniak-Kamysz s-a declarat "sigur" că în viitor UE va decide să şteargă o parte din datoriile pentru creditele acordate în cadrul programului SAFE.