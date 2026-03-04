Surprize neplăcute la primul zbor de repatriere din Dubai. Mamă cu doi bebeluși: „Nu mi-au spus de zborul de astăzi”

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Aproximativ 16.000 de români sunt blocați în Orientul Mijlociu, dintre care 14.000 în Emirate. Sunt peste 3000 de cereri de repatriere și, în momentul de față, a plecat primul avion, un zbor comercial din Dubai și va ajunge în câteva ore în București. „La momentul decolării sau cu cel puțin 10 minute înainte, nu era plin, deși toate biletele erau vândute. În ultimele 10–15 minute înainte de zbor, oamenii întrebau pe grup cine dorește să plece sau cine se află în aeroport. Doar așa s-a reușit ca avionul să plece plin, fără vreun loc liber”, a mărturisit Ștefan Amza, un român blocat în Dubai, în direct la Antena 3 CNN. Mai mult, o mamă cu doi bebeluși nu a fost anunțată de zbor.

„Suntem pe canalul oficial creat pe WhatsApp de Consulatul României din Dubai. Acolo primim informațiile despre zborurile care urmează să plece din Dubai. Tocmai a plecat o aeronavă din Dubai.

Problema cea mai mare este însă încărcătura emoțională pe care o au românii de aici. Gândiți-vă că zborul care a decolat din Dubai, la momentul decolării sau cu cel puțin 10 minute înainte, nu era plin, deși toate biletele erau vândute. Au fost români care, fie din frică, fie din alte motive, nu au ajuns la îmbarcare.

Sunt pe un grup cu 900 de români, printre care și rezidenți români din Dubai. În ultimele 10–15 minute înainte de zbor, oamenii întrebau pe grup cine dorește să plece sau cine se află în aeroport, pentru a ajunge la poartă, a se îmbarca sau a-și cumpăra bilete „în ultima sută de metri” și a reuși să se urce în avion. Doar așa s-a reușit ca avionul să plece plin, fără vreun loc liber”, a explicat el.

Mai mult, BoardingPass a afirma că „mai mulți pasageri care ar fi avut bilet pe acest zbor nu s-au prezentat la aeroport, iar alții au fost reprogramați în locul lor cu doar câteva ore înainte de zbor”.

„Primul zbor cu pasageri operat din Orientul Mijlociu spre România de la izbucnirea războiului a decolat de la Dubai (EAU). Zborul e operat de flyDubai cu un Boeing 737 MAX 8 și are ca destinație Capitala României.

La primele ore ale zilei de 5 martie, compania aeriană din Emirate ar urma să mai opereze un alt zbor între Dubai și București. Surse din industrie și de la fața locului afirmă că mai mulți pasageri care ar fi avut bilet pe acest zbor nu s-au prezentat la aeroport, iar alții au fost reprogramați în locul lor cu doar câteva ore înainte de zbor”, a transmis BoardingPass, într-un mesaj pe Facebook.

Amza a spus că, în mod surprinzător, „prețurile la cazare au scăzut foarte mult”.

„Noi suntem deja în a treia zi de cazare oferită de agenția cu care am venit. Trebuia să decolăm spre România încă de luni, deci astăzi este ultima zi în care aveam cazare asigurată gratuit. Drept urmare, toată ziua am stat pe telefoane să găsim alternative pentru mâine. Surprinzător, prețurile la cazare au scăzut foarte mult. Așa am observat eu.

Pentru mâine seara, de exemplu, am găsit camere între 250 și 300 lei pe noapte în Dubai, ceea ce ar putea părea surprinzător pentru această zonă. Sunt români care spun că nu mai au resurse sau vor să păstreze bani și ar prefera să li se pună la dispoziție în continuare cazare gratuită”, a spus Amza.

El a subliniat că singurele surse de informații sunt „canalul oficial de WhatsApp, agenția de turism, media și mediul online”.

„Toți speram să fim aduși în România imediat, dar am urmărit îndeaproape și modul în care celelalte ambasade au comunicat cu cetățenii lor. De exemplu, pagina consulatului american din Dubai i-a îndrumat pe americani să urmărească paginile companiilor aeriene și să achiziționeze bilete dacă au posibilitatea.

În prima zi, sâmbătă, am reușit să luăm legătura cu consulatul din Dubai. Ne-am înregistrat, iar sfatul a fost să nu părăsim hotelul sau zona apropiată și să ținem legătura cu agenția de turism prin care am venit. Suntem în contact permanent cu agenția, care ne pune la dispoziție informații, în afară de cele venite pe canalul de WhatsApp de la minister.

Altă legătură directă cu consulatul nu am reușit să avem. Acestea sunt toate informațiile și sursele noastre: canalul oficial de WhatsApp, agenția de turism, media și mediul online”, a concluzionat el.

Mamă cu doi bebeluși: „Nu mi-au spus de zborul de astăzi”. Răspunsul MAE

În momentul de față sunt români care acuză că ar fi trebuit să fie pe lista pasagerilor. O mamă cu doi copii, Andreea Oancea, nu a fost anunțată de avionul care a plecat astăzi. Al doilea avion pleacă mâine dimineață la ora 3:00.

„Nu m-a anunțat nimeni. Mi s-a spus că sunt cu cel mai mic de cetățean român aici, în Dubai, cu fetița mea de trei luni. Așteptam să fiu anunțată, să mă îndrept către aeroport și nu m-a anunțat nimeni. Am întrebat (N.r. - la Consulat) care sunt criteriile prin care au ales oamenii pentru acest zbor. Mi-au zis «nu știu» Eu n-am fost sunată pentru. Eu m-am înregistrat încă din prima zi”, a spus femeia.

„Din prima zi am sunat chiar în fiecare zi, poate de mai multe ori pe zi. Astăzi ați vorbit cu cineva de la consulat? Da, imediat după ce s-au anunțat aceste două zboruri. Și ce v-au spus? «Nu știu»”, a mai spus Andreea Oancea.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Țărnea, a explicat că „lista de priorități este a Consulatului, nu a companiei”.

„E o ușoară confuzie aici care trebuie explicată. Lista de priorități este a Consulatului României, nu a liniei aeriene. Liniile aeriene sunt libere să programeze pasagerii pe zborurile comerciale fie pasagerii care au luat bilet la acest zbor, fie care au fost rerutați de pe un zbor anterior sau, dacă sunt locuri libere, își cumpără biletele pe aceste zboruri. Consulatele nu pot să interfereze cu zborurile comerciale”, a explicat el.

Țărnea a afirmat că lista cu priorități a fost trimisă.

„Da, s-a trimis, numai că liniile aeriene nu operează cu prioritățile guvernelor și operează cu prioritățile pe care le stabilesc regulile internaționale. Lista de priorități este relevantă atât în ceea ce privește interacțiunea cu autoritățile, atunci când este vorba despre zboruri noi adăugate, cât și în cazul zborurilor de evacuare asistată sau a celor operate în regim de evacuare. Nu este valabilă pentru zborurile comerciale, care funcționează după regulile liniilor aeriene. Niciun stat nu poate modifica aceste reguli.

Ei sunt obligați să respecte normele, care nu sunt suspendate. Normele rămân aceleași în toate condițiile, altfel ar apărea haos”, a adăugat el.

El a susținut că „nu au voie să anuleze biletele unui cetățean pentru zborul pe care îl are, deoarece ar încălca normele”.

„Aș vrea, totuși, dacă discutăm cu un cetățean român, să profit de această ocazie pentru a clarifica aspectele ridicate anterior de doamnă în discuție. Liniile aeriene sunt obligate, așa cum am spus, să păstreze locurile pentru cetățenii care deja dețin bilete pentru aceste zboruri. Prin urmare, ele nu au voie să anuleze biletele unui cetățean pentru zborul pe care îl are, deoarece ar încălca normele.

Există trei categorii: Cetățenii care au deja bilete pentru zborurile respective, persoanele rerutate sau care primesc un booking nou pe acest zbor, având bilete anulate pe aceeași linie aeriană în zilele anterioare. În acest caz, mecanismul este cronologic, conform normelor. Și a treia categorie, dacă avionul nu se umple cu cele două categorii de mai sus, biletele rămase sunt puse în vânzare pe listele obișnuite”, a mai zis el.