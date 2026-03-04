Vaticanul respinge ideea de „război preventiv” și atenționează că întreaga lume riscă să fie aruncată în conflict

Clădiri din Iran bombardate de SUA și Israel, 3 martie 2026. Sursa foto: Hepta

Războaiele „preventive” riscă să arunce întreaga lume în conflict, a avertizat miercuri secretarul de stat al Vaticanului, cardinalul Pietro Parolin, întrebat despre justificarea atacului lansat de SUA şi Israel asupra Iranului, transmit ANSA, Reuters şi AFP, citate de Agerpres.

Dacă statelor li s-ar recunoaşte dreptul la „război preventiv”, conform propriilor criterii şi fără un cadru juridic supranaţional, întreaga lume ar risca să fie cuprinsă de flăcări, a declarat Parolin miercuri, pentru Vatican News.

„Această erodare a dreptului internaţional este cu adevărat îngrijorătoare: justiţia a cedat locul forţei; forţa legii a fost înlocuită de legea forţei, cu convingerea că pacea poate apărea numai după ce inamicul a fost anihilat”, a sintetizat cardinalul.

„Războiul atrage naţiuni întregi în spirale ale violenţei, cu rezultate incerte”

Potrivit secretarului de stat al Vaticanului, este un moment de mare durere, deoarece popoarele din Orientul Mijlociu - inclusiv comunităţile sale creştine - au fost „din nou aruncate în oroarea războiului, care nimiceşte brutal vieţi omeneşti, aduce distrugere şi atrage naţiuni întregi în spirale ale violenţei, cu rezultate incerte”.

„În acelaşi timp, ne putem întreba dacă credem cu adevărat că soluţia poate veni din lansarea de rachete şi bombe”, a adăugat cardinalul, fără a menţiona Statele Unite, notează AFP.

Pacea şi securitatea trebuie „cultivate şi urmărite prin posibilităţile oferite de diplomaţie, în special de diplomaţia exercitată în cadrul organismelor multilaterale, unde statele au posibilitatea de a reglementa conflictele într-un mod lipsit de vărsare de sânge şi mai just”, a conchis cardinalul Parolin.

Papa Leon: „Pacea este căutată prin forţa armelor”

La începutul acestui an, Papa Leon al XIV-lea a denunţat deja, la o reuniune cu corpul diplomatic, faptul că „războiul a revenit la modă”.

„Pacea nu mai este căutată ca un dar şi un bun dezirabil în sine (...), ci este căutată prin forţa armelor, ca o condiţie pentru afirmarea propriei dominaţii”, a spus atunci şeful Bisericii Catolice, fără a numi direct nicio ţară.

Este neobişnuit ca diplomaţii Vaticanului să critice deschis anumite campanii militare, observă agenţia Reuters. Oficialii Vaticanului preferă de obicei să evite luările de poziţie în presă şi să activeze în culise, lăsând deschisă posibilitatea ca biserica să servească drept mediator în conflicte.

Cardinalul Parolin, principalul diplomat al Vaticanului din 2013, este cunoscut ca fiind de regulă foarte precaut cu cuvintele.

SUA și Israel susțin că au atacat Iranul ca să se apere

Atât SUA, cât și Israelul au justificat atacurile sau acțiunile militare împotriva Iran în principal prin argumente legate de securitate. Israelul susține că programul nuclear iranian ar avea ca obiectiv obținerea armei nucleare și consideră acest lucru o amenințare existențială, poziție exprimată în repetate rânduri de lideri precum Benjamin Netanyahu. De asemenea, Israelul afirmă că Iranul finanțează și înarmează grupări ostile precum Hezbollah și Hamas, precum și că încearcă să-și consolideze prezența militară în Siria, ceea ce ar reprezenta un pericol direct pentru securitatea israeliană.

SUA au invocat, la rândul lor, necesitatea de a împiedica dezvoltarea unei arme nucleare de către Iran și de a proteja trupele americane și aliații din regiune. Administrația condusă de Donald Trump s-a retras din acordul nuclear cu Iranul, considerând că acesta nu limitează suficient programul nuclear iranian și nici activitățile sale regionale. Washingtonul a mai susținut că Iranul sprijină miliții responsabile de atacuri asupra forțelor americane și că își extinde influența destabilizatoare în Orientul Mijlociu, invocând autoapărarea inclusiv în cazul eliminării generalului Qasem Soleimani.

ONU: Atacurile SUA, Israelului și Iranului în Orientul Mijlociu sunt o încălcare a Cartei Naţiunilor Unite

O misiune de anchetă independentă a Naţiunilor Unite care investighează încălcările drepturilor omului în Iran a condamnat, miercuri, atacurile Israelului şi Statelor Unite asupra Iranului, precum şi atacurile de represalii ale Teheranului în regiune, subliniind că acestea încalcă Carta ONU, informează Reuters, potrivit Agerpres.

Carta Naţiunilor Unite interzice utilizarea forţei împotriva integrităţii teritoriale sau a independenţei politice a tuturor ţărilor, informează Reuters.

„Aceste atacuri, care au fost urmate de atacurile de represalii ale Iranului în regiune, contravin Cartei ONU”, a atenţionat într-un comunicat Misiunea internaţională independentă de anchetă a ONU cu privire la Iran.