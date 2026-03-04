Elon Musk, în fața judecătorilor. Este acuzat că ar fi prăbușit intenționat acțiunile Twitter înainte de preluare

Reclamanții susțin că Musk a încălcat legislația federală privind piața de capital prin declarații publice „calculate cu grijă”. Foto: Getty Images

Elon Musk urmează să depună mărturie într-un proces intentat de acționari, la un tribunal federal din San Francisco. Aceștia îl acuză că ar fi făcut declarații false și înșelătoare care au dus la scăderea prețului acțiunilor Twitter, înainte de a cumpăra platforma pentru 44 de miliarde de dolari în 2022, scrie Euronews.

Procesul a fost deschis în octombrie 2022, la Tribunalul Districtual al SUA pentru Districtul de Nord al Californiei, în numele investitorilor care și-au vândut acțiunile între 13 mai și 4 octombrie 2022, cu puțin timp înainte ca tranzacția să fie finalizată.

Reclamanții susțin că Musk a încălcat legislația federală privind piața de capital prin declarații publice „calculate cu grijă” pentru a reduce valoarea acțiunilor Twitter.

Acțiunile Twitter au scăzut puternic după declarațiile lui Musk

În aprilie 2022, Musk a ajuns la un acord pentru a cumpăra compania și a o retrage de la bursă. Însă, pe 13 mai, el a anunțat că tranzacția este „temporar suspendată”, invocând necesitatea de a verifica proporția conturilor false și de tip spam de pe platformă. După acest mesaj, acțiunile Twitter au scăzut puternic.

Câteva zile mai târziu, Musk a afirmat că acordul „nu poate continua” și a susținut că aproape 20% dintre conturi ar fi false. Potrivit plângerii depuse în instanță, afirmația că tranzacția era „temporar suspendată” nu reflecta realitatea, întrucât Twitter nu acceptase un astfel de stand by, iar contractul semnat nu îi permitea lui Musk să înghețe unilateral acordul.

În săptămânile următoare, miliardarul ar fi încercat să amâne sau să abandoneze tranzacția prin declarații critice la adresa companiei, care au contribuit la scăderea accentuată a prețului acțiunilor, susțin reclamanții.

Musk a anunțat că renunță la ofertă

În iulie 2022, Musk a anunțat că renunță la ofertă, motivând că Twitter nu a furnizat suficiente informații despre numărul conturilor false. Acțiunea a închis atunci la 36,81 dolari, cu 32% sub prețul de 54,20 dolari pe acțiune oferit inițial de Musk. Investitorii subliniază însă că, la momentul ofertei, Musk renunțase la procedura de due diligence, ceea ce înseamnă că acceptase să cumpere compania fără a analiza în detaliu documentele financiare interne.

Problema conturilor false nu era una nouă. Twitter achitase în 2021 peste 800 de milioane de dolari pentru a închide un litigiu legat de acuzații că ar fi supraestimat rata de creștere și numărul utilizatorilor activi. De-a lungul anilor, compania a raportat estimări privind conturile de tip bot către autoritățile de reglementare, avertizând totodată că acestea ar putea fi subevaluate.

Twitter l-a acționat în instanță pe Musk pentru a-l obliga să finalizeze tranzacția

Twitter l-a acționat în instanță pe Musk pentru a-l obliga să finalizeze tranzacția, iar acesta a depus o cerere reconvențională. Pe 4 octombrie 2022, Musk a revenit asupra deciziei și a anunțat că acceptă să continue achiziția la prețul inițial de 44 de miliarde de dolari. Acordul a fost încheiat ulterior în aceeași lună.

După preluare, Musk a redus semnificativ personalul companiei și a modificat politicile de moderare a conținutului. În iulie 2023, a schimbat numele platformei din Twitter în X.