Ilie Bolojan avertizează că prețul la combustibili ar putea crește pe fond „emoțional”: „Inevitabil se va simți”

Cât timp transportul maritim rămâne blocat din cauza conflictului din Orientul Mijlociu „prețul va crește în toată lumea”, a spus premierul. Foto: Guvernul României

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, la B1TV, că România încearcă să limiteze impactul creșterii prețurilor petrolului și gazelor naturale, în contextul războiului din Orientul Mijlociu, dar a afirmat că „inevitabil” se va simți și în țara noastră. Prim-ministrul a atribuit majorările prețului carburanților pe emoția din piață. De asemenea, el a anunțat că în ședința de Guvern de joi urmează să fie adoptată o ordonanță de urgență pentru ca prețul gazului să nu crească.

Cât timp transportul maritim rămâne blocat din cauza conflictului din Orientul Mijlociu „prețul va crește în toată lumea”. Întrebat la ce preț pot ajunge carburanții în România, premierul a subliniat că nu vrea să facă predicții, dar a atras atenția că piața globală este interconectată.

„Nu pot să fac predicții. Nu îmi doresc asta. Eu nu-mi doresc acest lucru şi sper să nu se întâmple asta, dar trebuie să recunoaştem câteva lucruri. Aşa cum ştiţi, războiul din zona Golfului a dus la blocarea în proporţie de 90% a traficului prin strâmtoarea Ormuz. Asta înseamnă că o parte din petrolul şi din gazele lichefiate, care erau exportate de ţările din Golf către toate ţările din lume, nu mai pot fi exportate.

Ca atare, oferta şi ritmul de aprovizionare pe pieţele globale s-a redus, ceea ce a generat un puseu de creştere a preţurilor. Acesta este un fenomen general, când se întâmplă astfel de crize. Acum, va depinde de durata acestui blocaj, până se găseşte o soluţie de încetare a focului sau de ajungere la o înţelegere ca să se reia livrarea de ţiţei şi de gaz către pieţele globale”, a subliniat Bolojan.

„S-ar putea să avem creșteri marginale de tip emoțional”

El a precizat că „ne putem aştepta la creşterea preţului pe piaţa globală şi toţi cei care importă şi în România se vor aproviziona, începând de acum înainte, chiar dacă noi avem stocuri pentru câteva luni de zile, la preţuri ceva mai mari”.

Prim-ministrul a declarat, de asemenea, în contextul în care în țara noastră carburanții s-au scumpit miercuri cu 15 bani, că este posibil să existe creșteri de prețuri.

„E adevărat că preţul ţiţeiului nu se reflectă în totalitate în preţul benzinei sau motorinei, dar o creştere a preţului de ţiţei, cât timp preţul benzinei este influenţat în proporţie de, nu ştiu, 40-50% de preţul ţiţeiluui, inevitabil se va simți. Cu cât această criză se termină mai repede, impactul va fi mai mic, deci s-ar putea să avem nişte creşteri marginale de tip emoţional sau de echilibrare de preţuri”, a spus premierul Ilie Bolojan la B1TV.

România face demersuri pentru a preîntâmpina noi scumpiri, a mai declarat premierul.

„Noi am încercat să limităm acest impact prin discuții pe care le avem cu furnizorii, cu rafinăriile, să creștem capacitatea de stocare pentru ca impactul să fie cât mai mic posibil pentru combustibil”, a spus Bolojan.

OUG pentru prețul la gaze

Prim-ministrul a mai anunțat că în ședința de Guvern de joi „speră” să fie adoptată o ordonanță de urgență „ca să nu mai crească prețul la gaz”.

„Sper că mâine vom adopta un act normativ, o ordonanţă, care să asigure că preţul la gaz nu va creşte în perioada următoare şi să ne protejăm, indirect, cel puţin pe această componentă”, a declarat prim-ministrul.

Anterior, Bogdan Ivan a anunțat, la Antena 3 CNN, că joi, după ședința de Guvern, va prezenta, alături de premierul Ilie Bolojan, o lege care va stabili că timp de încă un an consumatorii casnici nu vor plăti mai mult de 0,31 lei/kWh pentru gazele naturale.

„Este un proiect încă de acum o săptămână care a fot actualizat în acest context de criză și care ne va asigura că românii nu vor plăti mai mult de 0,31 lei/kw, cât plătesc azi, pentru încă un an de zile.

Vorbim de un mecanism eficient pe care l-am pregătit pentru perioada post eliminare plafonare din 31 martie și pe care l-am actualizat în context de criză. România devine prima țară din UE care își protejează într-un mod foarte clar consumatorii casnici de variațiile neprevăzute pe piața gazelor naturale din cauza acestui război în Orientul Mijolciu.

Mâine, după ședința de guvern, eu și domnul prim ministru o să ieșim să explicăm foarte clar toate detaliile pe acest proiect”, a spus Bogdan Ivan.

Liberalizarea totală a pieței gazelor se amână cu un an

La începutul lunii februarie, premierul Ilie Bolojan anunța că deși plafonarea prețului la gaze încetează începând cu 1 aprilie, totuși liberalizarea totală a pieței se amână cu un an.

„Trebuie să facem pași pentru a elimina plafonarea, dar în același timp trebuie să protejăm și cetățenii României de puseul de inflație posibil, care ar putea apărea pe fondul creșterilor necontrolate la gaze. Fiind un an greu este normal să luăm aceste măsuri, dar având în vedere că din 2027 vom avea un avantaj important, vom avea noi resurse de gaze, ar trebui să ducă la o scădere a prețului gazelor și să înlăture orice fel de probleme cu aprovizionarea iarna, când avem ger”, spunea premierul atunci.

Ilie Bolojan explicase atunci că între 1 aprilie 2026 și 31 martie 2027 va exista o perioadă tranzitorie, cu un preț „care nu va mai fi plafonat, dar administrat pentru consumatorii casnici”.

„Vom reglementa prețul pentru casnici pe tot lanțul. Asta înseamnă că prețul va rămâne stabil pe tot parcursul anului”, a mai spus Ilie Bolojan.