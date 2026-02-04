Liberalizarea pieței de gaze se amână. Bolojan: „Anul 2027, când vom avea supraproducție, va fi mai potrivit”

Liberalizarea gazelor s-a amânat până în 2027. Premierul României, Ilie Bolojan, a spus miercuri, într-o conferință de presă, că în anul 2027 „vom avea noi resurse de gaze, ceea ce ar trebui să ducă la o scădere a prețului gazelor și să înlăture orice fel de probleme cu aprovizionarea iarna, când avem ger”.

„Trebuie să facem pași pentru a elimina plafonarea, dar în același timp trebuie să protejăm și cetățenii României de puseul de inflație posibil, care ar putea apărea pe fondul creșterilor necontrolate la gaze. Fiind un an greu este normal să luăm aceste măsuri, dar având în vedere că din 2027 vom avea un avantaj important, vom avea noi resurse de gaze, ar trebui să ducă la o scădere a prețului gazelor și să înlăture orice fel de probleme cu aprovizionarea iarna, când avem ger”, a spus Ilie Bolojan.

Astfel, liberalizarea pieței de gaze se va face în 2027.

„Asta înseamnă că anul 2027, când vom avea această supraproducție de gaze, ar fi un an mai potrivit pentru a face liberalizarea. Propunem ca între 1 aprilie 2026 și 31 martie 2027 să existe o perioadă tranzitorie cu un preț care nu va mai fi plafonat, dar administrat pentru consumatorii casnici. Vom reglementa prețul pentru casnici pe tot lanțul. Asta înseamnă că prețul va rămâne stabil pe tot parcursul anului”, a mai spus Ilie Bolojan.

Anterior, președintele Consiliul Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a declarat luni că recomandarea instituției este ca „România să meargă înainte cu liberalizarea prețului la gaze și a cerut Guvernului să nu prelungească schema de plafonare”. Chirițoiu a spus că liberalizarea pieței de energie electrică „a mers bine” datorită rolului jucat de Hidroelectrica în temperarea prețurilor prin creșterea concurenței.

Totuși, românii ar putea să plătească sub prețul plafonării după eliminarea acesteia, în martie. Președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), George Niculescu, a spus, pe 28 ianuarie, că există „cel puțin o ofertă de furnizare gaze sub prețul plafonat, conform comparatorului de prețuri, respectiv de 0,30 lei/kWh, ceea ce arată că ofertele pe care le vedem la 0,42 lei/kWh sunt neserioase”.