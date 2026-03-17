Un nou Castro intră în scenă în Cuba. Cine este „Crabul” și de ce apariția lui ridică semne de întrebare despre viitorul regimului

Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nepotul fostului președinte cubanez Raúl Castro. Foto: Profimedia Images

Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nepotul fostului președinte cubanez Raúl Castro, a apărut pentru prima dată alături de actualul președinte al Cubei, Miguel Díaz-Canel, la două evenimente publice desfășurate vineri. Potrivit analiștilor, apariția sa ridică întrebări despre rolul pe care l-ar putea avea în conducerea țării, într-un moment în care Statele Unite cer schimbarea regimului de la Havana, scrie CNN.

Vineri dimineață, Rodríguez Castro a participat la o întâlnire convocată de Díaz-Canel cu liderii Communist Party of Cuba și ai Consiliului de Miniștri. Mai târziu, el a fost prezent și la o conferință de presă în care președintele cubanez a vorbit despre criza socială și economică din insulă și a confirmat că guvernul său a discutat cu SUA despre presiunile pe care Washingtonul le exercită asupra Havanei încă din anii ’60, intensificate în ultimele luni.

Aparițiile lui Rodríguez Castro vin la câteva săptămâni după ce au apărut informații potrivit cărora ar fi purtat discuții cu Statele Unite despre viitorul insulei.

Potrivit publicației Axios, discuțiile ar fi avut loc cu secretarul de stat american Marco Rubio, ocolind canalele oficiale ale guvernului cubanez.

CNN nu a reușit să verifice aceste informații nici cu Departamentul de Stat al SUA, nici cu guvernul Cubei.

Chiar și așa, unii analiști și mulți cubanezi cred că Rodríguez Castro începe să capete vizibilitate publică și ar putea chiar să ajungă într-o poziție de conducere dacă ar avea loc o schimbare de regim, în contextul presiunilor politice și economice uriașe exercitate de Statele Unite.

Cum s-a adâncit criza din Cuba

Guvernul comunist al Cubei, slăbit de decenii de sancțiuni americane și de probleme economice interne, se confruntă cu una dintre cele mai grave crize din ultimii ani, iar țara se apropie de o situație de urgență umanitară. Penele de curent sunt frecvente, spitalele reduc numărul operațiilor, lipsurile de combustibil și alimente se agravează, iar turismul este în scădere.

Situația s-a deteriorat și mai mult după operațiunea americană din 3 ianuarie care l-a înlăturat de la putere pe liderul venezuelean Nicolás Maduro, al cărui guvern furniza de ani de zile Cubei petrol la prețuri puternic subvenționate. Ruperea relației dintre Venezuela și Cuba face parte din strategia mai amplă a Washingtonului de a răsturna guvernul comunist de la Havana. Din decembrie, SUA au blocat transporturile de petrol venezuelean către Cuba, afectând grav economia insulei.

Oficialii americani spun că operațiunea de capturare a lui Maduro a scos la iveală și vulnerabilitățile Cubei: zeci de membri ai forțelor de securitate cubaneze, care îl protejau pe liderul venezuelean, au fost uciși, în timp ce forțele americane nu au avut victime.

Decizia Washingtonului de a lăsa la putere unele dintre figurile apropiate lui Maduro în Venezuela, inclusiv de a-i permite vicepreședintei Delcy Rodríguez să devină președinte interimar, sugerează că administrația Trump ar putea prefera acorduri cu diverse facțiuni rivale, în locul unei schimbări totale de regim.

Oficialii americani purtau deja discuții discrete cu elitele venezuelene înainte de capturarea lui Maduro, iar acum ar analiza contacte similare și cu persoane influente din Cuba.

Fostul bodyguard al bunicului său

Rodríguez Castro, în vârstă de 41 de ani, este fiul Déborei Castro Espín, una dintre fiicele lui Raúl Castro, și al generalului Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, care a condus grupul de companii militare GAESA. López-Calleja, decedat în 2022, era considerat unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai fostului președinte.

„Era un om în care Raúl Castro avea încredere totală”, spune Sebastián Arcos, directorul Institutului de Studii Cubaneze de la Florida International University. După moartea lui López-Calleja, afirmă Arcos, fiul său a început să urce în ierarhie și a ajuns să se ocupe de securitatea bunicului său în perioada în care acesta era președinte, între 2008 și 2018.

„Raúl Guillermo, poreclit El Cangrejo («Crabul»), a devenit șeful gărzii personale a lui Raúl Castro”, spune Arcos. „În cele din urmă, a ajuns să conducă structura care ar putea fi comparată cu echivalentul cubanez al Secret Service.”

Fotografii realizate de Reuters îl arată pe Rodríguez Castro protejându-și bunicul în diverse momente, inclusiv la întâlniri cu regretatul Papa Francisc sau cu oficiali ruși de rang înalt.

În Cuba, el este cunoscut și sub porecla „Raulito”.

Rodríguez Castro este totodată strănepotul lui Fidel Castro, liderul revoluției cubaneze din 1959 și președinte al țării între 1976 și 2008. Fidel Castro s-a retras din funcție din motive de sănătate și a murit în 2016.

Expertul în relații internaționale Fausto Pretelin subliniază că Rodríguez Castro nu are o carieră cunoscută în cadrul Partidului Comunist. Diana Correa, directoarea programului de relații internaționale de la Tecnológico de Monterrey, consideră că apariția lui la evenimentele publice ale lui Díaz-Canel arată atât influența pe care Raúl Castro o păstrează în politica cubaneză, cât și încrederea pe care fostul președinte o are în nepotul său.

„Ce este interesant este că totul se întâmplă acum în mod public. Dar adevărata întrebare, la care este foarte greu de răspuns, este de cât timp acționează el ca un canal de comunicare”, spune ea.

Întrebări despre viitorul Cubei

Un alt apropiat al fostului președinte, potrivit lui Arcos, este fiul său Alejandro Castro Espín, văzut de multă vreme de unii cubanezi drept posibil succesor după retragerea lui Raúl Castro în 2018.

„Participă la toate aceste reuniuni guvernamentale la nivel înalt, chiar dacă niciunul dintre ei nu deține o funcție oficială. Sunt ochii și urechile lui Raúl Castro în tot ce se întâmplă la nivelul guvernului. De aceea, nu ar fi surprinzător dacă ei ar fi interlocutorii lui Raúl Castro într-o eventuală negociere cu Statele Unite”, spune Arcos.

CNN a cerut informații suplimentare președinției cubaneze despre rolurile actuale ale lui Rodríguez Castro și Alejandro Castro Espín.

Au apărut mai multe informații în presă potrivit cărora Marco Rubio și Rodríguez Castro ar fi avut discuții secrete, însă niciunul dintre ei nu a confirmat public acest lucru.

Vorbind cu jurnaliștii la finalul lunii februarie, la reuniunea Comunității Caraibiene din St. Kitts și Nevis, Rubio a comentat criza din Cuba.

„Cuba trebuie să se schimbe. Trebuie să se schimbe. Nu trebuie să se schimbe peste noapte, dar schimbarea este necesară”, a spus el pe 25 februarie.

„Sunt necesare reforme profunde. Dacă vor să facă aceste reforme care să deschidă calea spre libertate economică și, în cele din urmă, politică pentru poporul cubanez, Statele Unite ar saluta acest lucru”, a adăugat oficialul american.

Correa subliniază că, în contextul crizei din Cuba, mulți cetățeni interpretează vizibilitatea tot mai mare a lui Rodríguez Castro ca pe un semn că s-ar putea pregăti o schimbare de putere, posibil în cadrul unor negocieri cu Washingtonul.

„Mulți spun acum că este vorba despre o schimbare de generație, care preia frâiele, chiar dacă în mare parte din culise, dar cu control operațional”, afirmă ea. „Faptul că un membru al familiei Castro ar negocia transmite, cel puțin la nivel extern, semnalul că discuțiile sunt serioase, pentru că această persoană reprezintă întreaga putere a statului”, a concluzionat analista.