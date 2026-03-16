Donald Trump amenință din nou Cuba: “Se va întâmpla ceva foarte curând acolo”

Donald Trump a avertizat că SUA ar putea lua măsuri în Cuba după războiul din Iran. Președintele SUA a declarat că ar putea ajunge la un acord cu Cuba sau „să facem tot ce trebuie să facem”. Dar Trump a sugerat că SUA nu vor acționa în Cuba până când războiul din Iran nu se va termina, potrivit Sky News.

Declarațiile aceastuia vin după o revoltă rară din Cuba, sâmbătă, în timpul căreia protestatarii au atacat sediul Partidului Comunist din cauza întreruperilor de curent, potrivit presei locale.

Într-o declarație adresată reporterilor, la bordul Air Force One, Trump a spus: „Și Cuba vrea să încheie o înțelegere și cred că în curând fie vom încheie o înțelegere, fie vom face tot ce trebuie să facem. Vorbim cu Cuba, dar vom discuta cu Iranul înainte de a discuta cu Cuba.”

De asemenea, el a sugerat că Cuba ar putea fi ținta unei „preluări amiabile”, înainte de a adăuga că „s-ar putea să nu fie o preluare amiabilă”.

”Cred că Cubei i se va întâmpla ceva foarte curând”, a ameninţat şeful statului american.

Comentariile sale vin în urma anilor de tensiuni dintre Washington și Havana, printre care se numără sancțiunile și disputele privind migrația și securitatea.

Președintele Cubei, Miguel Diaz-Canel, a declarat vineri că țara sa a deschis discuții cu SUA, în contextul în care aceasta continuă să se confrunte cu una dintre cele mai grave crize economice din ultimele decenii. El a spus că „aceste discuții au avut ca scop găsirea de soluții prin dialog la diferențele bilaterale pe care le avem între cele două națiuni.”

Diaz-Canel a adăugat că speră că negocierile îi vor îndepărta pe rivalii pe termen lung „de confruntare”. Tulburările economice au fost exacerbate de perturbările producției de petrol importat, de care depinde funcționarea centralelor electrice și a rețelelor de transport.

Deficitul de combustibil a forțat, de asemenea, autoritățile să impună întreruperi continue ale energiei electrice și să limiteze unele servicii publice.

În timpul revoltei de sâmbătă, protestatarii antiguvernamentali au început să se adune pașnic înainte de a deveni violenți, a relatat un ziar de stat.

Diaz-Canel a spus că simte că furia este de înțeles, dar că „nu va exista impunitate pentru vandalism și violență”. În ultimele săptămâni, Trump a insistat că Cuba este în pragul colapsului sau dornică să încheie un acord cu SUA.