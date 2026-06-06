"Cea mai importantă ţintă pentru ruşi în România este Portul Constanţa". Zuckerman acuză că România a ignorat pericolul la Marea Neagră

O dronă maritimă s-a autodetonat vineri în Portul Constanța FOTO: Antena 3 CNN

După ce o dronă maritimă a explodat, vineri, în Portul Constanța, Adrian Zuckerman, fost ambasador al Statelor Unite în România, a avertizat, la Antena 3 CNN, că "cea mai importantă ţintă pentru ruşi, în România, este Portul Constanţa". Ucraina a recunoscut că drona îi aparține, dar, potrivit autorităților din țara vecină, aceasta ar fi fost perturbată de sistemele electronice rusești.

În urma acestui bruiaj, drona a deviat de la traiectorie şi a plutit în derivă către coasta României, se arată în acelaşi anunţ.

„În timpul îndeplinirii unor misiuni în zona operațională a Mării Negre, una dintre dronele navale fără echipaj ale Forțelor Navale ale Ucrainei a pierdut controlul sub influența mijloacelor de război electronic ale inamicului și a ajuns în apropierea coastelor României”, se arată în comunicatul Marinei ucrainene.

În acest context, Adrian Zuckerman acuză statul român că se înarmează pentru "războiul de ieri" şi că, în patru ani de război în Ucraina, nu a acţionat mai eficient pentru dotarea cu capabilităţi şi apărare.

"Generalul Ben Hodges, fostul comandant al Armatei SUA pentru Europa, care e un prieten de-al meu, a spus foarte clar că cea mai importantă ţintă pentru ruşi, în România, este Portul Constanţa. Şi aşa nimic nu s-a făcut.

Contractul cu Rheinmetall, toate lucrurile care sunt pe lista aia, sunt pentru războiul de ieri, de alaltăieri, nu pentru războiul de astăzi. E ca şi cum ai spune: Uite, am cumpărat armamente, avem 10 milioane de praştii şi tragem în ăştia cu pietre", a declarat Adrian Zuckerman, fost ambasador al Statelor Unite în România", a declarat Adrian Zuckerman, fost ambasador al Statelor Unite în România, vineri, la Antena 3 CNN.