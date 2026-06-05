Ucraina recunoaște că drona explodată în Portul Constanța îi aparține, dar spune că a fost bruiată de ruși: „România a fost avertizată”

Ucraina recunoaște că drona maritimă care a explodat, vineri, în Portul Constanța îi aparține. Potrivit autorităților din țara vecină, drona ar fi fost perturbată de sistemele electronice rusești, iar țara noastră ar fi fost avertizată de pericol.

Drona din Portul Civil Constanţa este o dronă ucraineană scăpată de sub control în urma bruiajului exercitat de sistemele de război electronic ruseşti, au anunţat Forţele Navale ucrainene, potrivit Reuters şi AFP, preluate de Agerpres.

În urma acestui bruiaj, drona a deviat de la traiectorie şi a plutit în derivă către coasta României, se arată în acelaşi anunţ, postat pe Facebook.

„În timpul îndeplinirii unor misiuni în zona operațională a Mării Negre, una dintre dronele navale fără echipaj ale Forțelor Navale ale Ucrainei a pierdut controlul sub influența mijloacelor de război electronic ale inamicului și a ajuns în apropierea coastelor României”, se arată în comunicatul Marinei ucrainene.



Ucraina a contactat partea română pentru a o avertiza şi a preveni producerea de victime, mai afirmă Forţele Navale ucrainene.

Ambasada Rusiei în România a reacționat după ce, vineri dimineață, o dronă maritimă s-a autodetonat în Portul Civil Constanţa, precizând că aparatul nu aparținea Rusiei.

„Având în vedere informațiile intenționat incomplete difuzate de Ministerul Apărării Naționale al României cu privire la drona maritimă care a explodat în portul Constanța, precum și la alte trei drone similare aflate în derivă către apele teritoriale românești, Ambasada Rusiei în România aduce la cunoștința opiniei publice românești faptul că este vorba despre vehicule maritime fără echipaj ucrainene, utilizate de regimul de la Kiev pentru comiterea de acte teroriste împotriva navelor civile și pentru crearea unor amenințări la adresa siguranței navigației în Marea Neagră. Orice încercări de a asocia, direct sau indirect, aceste drone cu Rusia și de a atribui acesteia responsabilitatea pentru incidentul respectiv sunt lipsite de orice temei”, a transmis Ambasada Rusiei în România într-un comunicat postat pe o rețea socială.

Aproximativ 1.000 de oameni au fost evacuați de pe plajele de pe litoral. În zona Costinești, a fost Cod roșu privind pericolul de explozie. Serviciul Local pentru Situații de Urgență a interzis oamenilor se se apropie la o distanță de 1 km față de țărm. Mamaia si Vama Veche sunt evacuate în totalitate. Rutele de acces către plaje au fost blocate de Poliția Locală. Autoritățile au emis avertismente pentru cei aflați pe litoral,.