Prima reacție a Rusiei după ce o dronă a explodat în Portul Constanța

O dronă maritimă s-a autodetonat vineri în Portul Constanța FOTO: Antena 3 CNN

Ambasada Rusiei în România a reacționat după ce, vineri dimineață, o dronă maritimă s-a autodetonat în Portul Civil Constanţa, precizând că aparatul nu aparținea Rusiei.

„Având în vedere informațiile intenționat incomplete difuzate de Ministerul Apărării Naționale al României cu privire la drona maritimă care a explodat în portul Constanța, precum și la alte trei drone similare aflate în derivă către apele teritoriale românești, Ambasada Rusiei în România aduce la cunoștința opiniei publice românești faptul că este vorba despre vehicule maritime fără echipaj ucrainene, utilizate de regimul de la Kiev pentru comiterea de acte teroriste împotriva navelor civile și pentru crearea unor amenințări la adresa siguranței navigației în Marea Neagră. Orice încercări de a asocia, direct sau indirect, aceste drone cu Rusia și de a atribui acesteia responsabilitatea pentru incidentul respectiv sunt lipsite de orice temei”, a transmis Ambasada Rusiei în România într-un comunicat postat pe o rețea socială.

O dronă maritimă care a fost descoperită în Portul Civil Constanţa, în apropiere de sediul Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare, s-a autodetonat vineri, în jurul orei 10:30, fără a produce victime, a informat Ministerul Apărării Naţionale. Momentul exploziei a fost filmat.