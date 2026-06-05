Momentul în care explodează drona din Portul Constanța. Era programată și s-a autodetonat

Antena 3 CNN a difuzat în exclusivitate imagini cu momentul în care drona descoperită vineri în Portul Constanța a explodat.
Potrivit informațiilor noastre, drona avea atașat un timer și era programată să explodeze. Pirotehniștii SRI și-au dat seama de acest lucru din timp și au reuțit să izolele zona aflată în pericol.
Chiar dacă autoritățile nu au transmis încă un comunicat oficial, primele informații indică faptul că drona era una de luptă.
Urmează ca specialiștii să stabilească proveniența acesteia și circumstanțele în care a ajuns în zonă.
Nu au fost înregistrate victime.
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