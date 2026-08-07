Gruparea Storm-1516 din GRU l-a luat la țintă pe Friedrich Merz. Un clip fake în care cancelarul își anunță demisia, promovat pe rețele

1 minut de citit Publicat la 18:38 07 Aug 2026 Modificat la 19:05 07 Aug 2026

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz. Foto: Getty Images

Rușii promovează intens în aceste zile un videoclip fake în care apare cancelarul german, Friedrich Merz, anunțându-și demisia din fruntea guvernului de la Berlin. Acesta este produs și diseminat de o organizație cu legături cu statul rus, a declarat o sursă germană din domeniul securității pentru AFP, citată de Agerpres.

„Autorul este probabil Storm-1516”, o organizație care ar fi condusă direct de GRU, serviciile secrete ale armatei ruse.

Storm-1516 este, de asemenea, suspectat că ar fi la originea unor informaţii false privind candidaţii declaraţi sau anticipaţi la alegerile prezidenţiale din Franţa, care vor avea loc în primăvara viitoare.

Guvernul german a acuzat, în decembrie anul trecut, această organizație de o campanie de dezinformare înainte de alegerile legislative germane din februarie 2025.

Campanie de dezinformare

În această săptămână, un videoclip care anunţat pretinsa demisie a lui Friedrich Merz a fost publicat pe reţelele sociale.

Acesta uzurpa logo-ul Deutsche Welle, canalul public internaţional al Germaniei şi cita un pretins articol al Handelsblatt, un ziar german din sfera business, care s-ar fi bazat pe o corespondenţă internă a conducerii partidului lui Friedrich Merz, CDU.

Videoclipul relata că Friedrich Merz îşi va anunţa pe 10 august demisia din funcţia de cancelar din cauza sondajelor proaste şi că şeful administraţiei regionale din landul Renania de Nord - Westfalia, Hendrik Wuest, i-ar putea succeda în funcţie.

Agenția pentru Protejarea Constituţiei (BfV), serviciul de informaţii interne însărcinat cu protejarea ordinii democratice în Germania, a declarat pentru AFP că este la curent cu această campanie care, ca şi altele, utilizează „logo-uri ale marilor media recunoscute pentru a conferi mai multă credibilitate informaţiilor vehiculate”.

Potrivit BfV, această informaţie falsă ar viza „înainte de toate să dăuneze reputaţiei politice a lui Friedrich Merz în calitate de cancelar”.

Alegeri cruciale în Germania, în septembrie

Aceasta s-ar înscrie „în contextul alegerilor regionale şi municipale care vor avea loc în septembrie în Germania”, a adăugat sursa citată.

Trei scrutine regionale urmează să aibă loc în estul ţării: în landul Saxa-Anhalt, pe 6, apoi în Mecklenburg-Pomerania Occidentală şi la Berlin, pe 20. Extrema dreaptă are un avans puternic în sondaje.

Joi, Handelsblatt a dezminţit că a publicat un articol despre demisia iminentă a lui Friedrich Merz. „Acest videoclip este un fals”, au transmis jurnaliștii de la această publicație.

În ceea ce priveşte Deutsche Welle, canalul a publicat un articol de fact checking intitulat „Nu, Friedrich Merz nu intenţionează să demisioneze”, acuzând o campanie de dezinformare rusă.