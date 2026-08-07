Un polițist din Argeș a fost suspendat după ce a fost prins beat la volan în timpul programului de lucru

Polițistul ar fi lovit cu mașina câteva pubele de gunoi aflate pe marginea drumului. Sursa foto: Facebook/ Ministerul Afacerilor Interne

Un polițist din Argeș, care a fost prins băut la volan în comuna Leordeni, a fost suspendat din funcție pe perioada de 60 de zile cât se află sub control judiciar, a anunțat Inspectoratul de Poliție Județean Argeș. Agentul era în timpul programului de lucru, când băut fiind s-a urcat la volanul mașinii și a lovit mai multe pubele de gunoi aflate pe marginea drumului, potrivit Agerpres.

„În conformitate cu prevederile legale, începând de astăzi, 7 august, raportul de serviciu al polițistului în cauză cu Inspectoratul de Poliție Județean Argeș a fost suspendat pe perioada măsurii preventive dispuse de organele judiciare, cu respectarea prevederilor legale aplicabile”, a precizat IPJ Argeș într-un comunicat de presă.

IPJ Argeș a mai transmis că se delimitează ferm de orice comportament care contravine legii și normelor de conduită profesională care guvernează activitatea polițiștilor.

„Instituția noastră va pune la dispoziția organelor judiciare toate datele, documentele și informațiile necesare pentru desfășurarea cu celeritate și în condiții de deplină transparență a cercetărilor, urmând ca acestea să stabilească, în conformitate cu prevederile legale, toate aspectele și responsabilitățile care decurg din această situație”, a anunțat IPJ Argeș.

Polițistul s-a urcat băut la volan

Totul s-a întâmplat luna trecută. Polițiștii de la Secția de Poliție Rurală nr. 9 Leordeni au fost sesizați de un bărbat prin Dispeceratul 112, cu privire la faptul că un polițist ar conduce sub influența băuturilor alcoolice un autoturism pe raza comunei Leordeni, sat Cârciumărești, către orașul Topoloveni.

Mai mult, bărbatul a reclamat că polițistul ar fi lovit cu mașina câteva pubele de gunoi aflate pe marginea drumului, apoi și-ar fi continuat deplasarea cu autoturismul luând un tomberon târâș pe sub mașină.

„Din verificările efectuate s-a constatat faptul că respectivul autoturism a fost condus de către un inspector de poliție din cadrul unei structuri de poliție rurală din județul Argeș, acesta fiind identificat la volanul autoturismului, îmbrăcat în uniforma de serviciu, în vădită stare de ebrietate, având un comportament specific consumului de băuturi alcoolice și emanând halenă alcoolică. Totodată, lucrătorul de poliție se afla, la momentul depistării, în timpul serviciului, în cadrul programului normal de lucru (08:00-16:00)”, se arată în comunicatul Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș.

Polițiștii care au ajuns la fața locului au mai constatat faptul că autoturismul nu avea montată plăcuța de înmatriculare pe partea din față. Colegul lor pierduse plăcuța după accidentul cu tomberoanele.

Mașina avea și ușoare de avarie pe capotă și bară față, iar scutul de protecție motor era desprins.

Cu ocazia testării cu aparatul etilometru, acesta a indicat o valoare superioară limitei de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat. S-a mai procedat la efectuarea testării Drug-test, rezultatul fiind negativ.

Polițistul a fost condus apoi la Spitalul Județean de Urgență Argeș în vederea recoltării de mostre biologice de sânge, însă acesta a refuzat recoltarea de mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

„S-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale, ofițerul de poliție dobândind calitatea de suspect și, respectiv, inculpat, cu privire la săvârșirea infracțiunii de refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice. Față de inculpat s-a dispus ulterior, la data de 07.08.2026, prin ordonanța procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Topoloveni, luarea măsurii preventive a controlului judiciar, fiind stabilită, pentru o durată de 60 de zile, și obligația de a nu exercita profesia în exercitarea căreia a săvârșit fapta, respectiv cea de polițist în cadrul Poliției Române - Inspectoratul General al Poliției Române și unități subordonate”, a mai anunțat Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș