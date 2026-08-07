Partidul Iabloko din Rusia, care se opune războiului din Ucraina, ar putea fi interzis la alegeri. Cazul a ajuns la Curtea supremă

Partidul Iabloko din Rusia, care se opune războiului din Ucraina, ar putea fi interzis la alegeri. Foto: Getty Images

Curtea supremă din Rusia va lua în considerare un eventual proces pentru interzicerea Iabloko, singurul partid care se opune războiului Moscovei în Ucraina, la alegerile parlamentare din septembrie, a anunţat vineri agenţia de ştiri rusă TASS, notează Agerpres.

Procesul, care va fi evaluat de Curtea supremă luni, a fost intentat de Rodina (Patria), un mic partid naţionalist pro-Kremlin al cărui lider, Aleksei Juravlev, a declarat pentru TASS că Iabloko este o mişcare sprijinită de Occident care vrea să discrediteze alegerile şi Rusia însăşi.

Iabloko l-a acuzat pe Juravlev că a făcut afirmaţii defăimătoare şi a precizat că va intenta propriul proces pentru a-şi apăra reputaţia.

"Vor să ne înlăture din alegeri pentru că noi suntem pro-pace, în timp ce ei vor să prelungească tragedia (războiului) pe termen nedefinit", a postat pe Telegram liderul Iabloko Nikolai Ribakov.

Partidul dominant din ţară, Rusia Unită, care îl susţine pe Vladimir Putin, este aşteptat să câştige alegerile cu uşurinţă, în timp ce alte partide pro-Kremlin se anticipează că vor obţine un număr semnificativ de mandate. Dar autorităţile au acţionat pentru a limita vocile care se opun războiului într-un moment în care acestea susţin că Rusia trebuie să fie unită în faţa unui Occident în mare parte ostil.

Kremlinul susţine că Rusia este gata să pună capăt războiului dacă propriii săi termeni sunt acceptaţi.

Boris Nadejdin, un politician care a încercat să candideze pentru parlament cu o platformă anti-război a fost desemnat luna trecută "agent străin". Între timp el a reuşit să fugă din ţară.

Văduva lui Aleksei Navalnîi îi îndeamnă pe ruşi să voteze Iabloko

Văduva activistului opozant rus Aleksei Navalnîi, Iulia Navalnaia, a lansat joi un apel către cetăţenii ruşi să voteze la alegerile parlamentare în septembrie partidul liberal pro-occidental Iabloko, partid care cere încetarea războiului cu Ucraina.

"Deocamdată, există pe buletinul de vot un singur partid care afişează public o poziţie anti-război", partidul Iabloko, aşadar este "corect din punct de vedere moral şi politic" ca acesta să fie votat, argumentează ea.