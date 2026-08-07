România va avea cel mai mare acvariu din Balcani. S-a semnat contractul de finanțare: Cum va arăta construcția de 115 milioane de lei

Randare cu proiectul noului Aquarium Constanța. Sursa foto: Consiliul Județean Constanța

Consiliul Județean Constanța a anunțat, joi, semnarea contractului de finanțare pentru proiectul „Construirea, organizarea și dotarea unui nou Acvariu în cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța”, o investiție estimată la 115.023.715,83 lei, echivalentul a aproximativ 23 de milioane de euro. Proiectul este finanțat prin Programul Regional Sud-Est 2021–2027 și intră astfel în etapa de implementare.

Noul Acvariu va fi construit pe Bulevardul Mamaia nr. 255, în incinta Complexului Muzeal de Științe ale Naturii, și este prezentat de autorități drept cel mai mare acvariu din spațiul balcanic.

Clădirea va avea patru niveluri și va include bazine spectaculoase dedicate Oceanului Planetar și Mării Negre, un tunel subacvatic de vizitare, habitat pentru pinguini, expoziții tematice, sală de conferințe, bibliotecă, cafenea și spații moderne pentru educație, cercetare și petrecerea timpului liber.

› Vezi galeria foto ‹

Când ar trebui să fie gata noul acvariu din Constanța

Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, a declarat că investiția va reprezenta unul dintre cele mai importante proiecte ale județului în următorii ani.

„Ne-am asumat să dezvoltăm Constanța prin investiții care rămân generațiilor viitoare. Noul Acvariu este unul dintre cele mai importante proiecte pe care le vom realiza în următorii ani și va deveni un reper pentru turism, educație și cercetare. Este o investiție în viitorul județului nostru și în atractivitatea sa, atât pentru constănțeni, cât și pentru turiști.”

Valoarea totală a investiției este de 115.023.715,83 lei, cu TVA inclus, iar execuția lucrărilor este estimată la 24 de luni. Potrivit calendarului proiectului, termenul final de implementare este decembrie 2029.

Prin această investiție, Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța va beneficia de una dintre cele mai moderne infrastructuri de profil din România, autoritățile estimând că noul obiectiv va consolida poziția județului ca destinație de referință pentru turism, educație și cercetare la Marea Neagră.