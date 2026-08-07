O fetiță de 11 ani din Bacău a dispărut de trei zile. Este căutată de zeci de polițiști, pompieri și jandarmi

Andreea, o fetiță de 11 ani din Bacău, a dispărut de trei zile şi este căutată de zeci de polițiști, pompieri și jandarmi. Sursa colaj foto: capturi video Antena 3 CNN

Sunt căutări de amploare cu zeci de poliţişti, pompieri şi jandarmi la Bacău, unde o fetiţă de 11 ani a dispărut de acasă. Mama copilei a povestit că nu mai ştie nimic de ea de trei zile. Ea a văzut-o ultima dată pe Andreea, marţi, la prânz, când a plecat de acasă şi a crezut că a ieşit la joacă. Momentan, mobilizarea forţelor de ordine nu a dus la niciun rezultat, iar căutările au reînceput vineri dimineaţa. Autorităţile fac apel la populaţie să se alăture la operaţiunea de găsire a fetiței.

Andreea Elena Neculcia, în vârstă de 11 ani, a dispărut din comuna Parava, județul Bacău, în cursul zilei de marţi, 4 iulie. Mama fetiţei le-a spus poliţiştilor că a văzut-o ultima dată marţi, în jurul prânzului, când aceasta a plecat de acasă şi nu s-a mai întors. Ea a cerut ajutorul autorităţilor după ce, iniţial, şi-a căutat fiica la rude şi la prieteni de familie.

La căutările de amploare au fost mobilizate inclusiv forţe din cadrul Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Zeci de poliţişti şi jandarmi, pompieri, salvamontişti şi voluntari o vor căuta.

Andreea este şatenă, are ochi căprui, un metru și 30 de centimetri înălțime, iar la momentul dispariției purta un tricou alb, pantaloni scurți negri și șlapi albaștri.

Cei care au orice fel de informaţie despre copilă sunt rugaţi sunt rugaţi să sune imediat la 112 şi să anunțe poliția.

Andreea a fost căutată şi noaptea trecută până spre ora 02:00, însă, din nefericire, ea nu a fost găsită.

Vineri dimineaţa erau organizate echipele de căutare pe terenul de sport de la şcoala din comuna şi urmează o nouă zi de căutări.