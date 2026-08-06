Bucureștean, făcut de râs pe internet: A fost filmat când desena o inimă pe stâncă, pe Transfăgărășan: „Anna, ține-ți prostul acasă”

Bucureștean filmat pe Transfăgărășan în timp ce desenează o inimă cu spray, pe o stâncă. Sursa foto: Imagini amator via Antena 3 CNN

Un bucureștean a stârnit un val de indignare în mediul online, miercuri, după ce a fost filmat în timp ce desena cu spray colorat o inimă și numele iubitei sale pe o stâncă de pe Transfăgărășan, chiar în apropierea bazei Salvamont Argeș de la Cota 2000.

Scenele au fost surprinse de un alt turist, care i-a atras atenția că gestul său este unul nepotrivit și că natura trebuie protejată, iar un grafitti nu are ce să caute în acel loc. Bărbatul nu s-a lăsat însă convins și și-a continuat desenul, pe motiv că „este o stâncă”.

Cel care l-a filmat l-a avertizat că imaginile vor ajunge atât la Poliție, cât și pe internet. Cu toate acestea, bucureșteanul nu a părut deloc impresionat și și-a dus până la capăt „opera de artă”.

Cazul a fost adus în atenția publicului, miercuri seara, și de Toma Cristian, directorul interimar al Serviciului Județean Salvamont Argeș, care a transmis un mesaj ferm privind respectarea naturii.

„Doar că nu este «doar o stâncă». Este un munte pe care îl împărțim cu toții, un peisaj pe care mii de oameni vin să îl vadă exact așa cum l-a lăsat natura. Ce pentru unul e un moft de câteva minute, pentru munte rămâne o urmă care nu dispare ușor. Muntele nu are nevoie de semnătura noastră. Are nevoie să îl lăsăm curat pentru cei care vin după noi”, a transmis acesta.

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„Specimenul ăsta probabil este același care scrijelește și copacii”

Postarea a strâns rapid sute de reacții, iar cei mai mulți internauți au condamnat gestul turistului și au cerut sancționarea acestuia.

Printre comentariile apărute se numără:

„Anna, ține-ți prostul acasă!”

„Da, e o stâncă, pe care desenează un bou!”

„Sper din tot sufletul ca persoana respectivă să fie amendată la maximum conform legii.”

„Postați imaginile pe cât mai multe grupuri, poate îl vede și Anna. Lăsând gluma la o parte, individul trebuie să plătească pentru ce a făcut.”

„Poliția pe el!”

„Trebuia să deseneze pe capota propriei mașini.”

„Sancțiune pe măsura nesimțirii.”

„Specimenul ăsta probabil este același care scrijelește și copacii.”

Au existat și câteva voci care au încercat să îi găsească circumstanțe atenuante, susținând că gestul a fost făcut din dragoste și că „nu a omorât pe nimeni”, însă acestea au fost rapid contrazise de majoritatea comentatorilor.

„Comentarii rele doar de la cei care nu au cunoscut dragostea adevărată!... Când iubești, nu prea mai ții cont de ce faci!.... Nu e bine ce a făcut omul, dar noi, ăștia ceilalți, facem bine ce facem?... În general!... Eu sper ca Ana să înțeleagă cât de mult o iubește!... Cât de frumos să fii iubit și să te iubească cineva... De la mine, un like, chiar dacă se supără tizul meu... Hai să nu mai fim răi, că iubirea adevărată e rară... Nu a omorât pe nimeni!... De la mine, un mare DA!”, a scris un utilizator.

Ce sancțiuni se aplică pentru vandalism

Marcarea sau distrugerea elementelor din natură, inclusiv prin graffiti ori vopsirea stâncilor, poate atrage sancțiuni contravenționale sau chiar răspundere penală, în funcție de regimul de protecție al zonei și de gravitatea faptei.

În cazul graffiti-ului sau al desenelor realizate fără autorizație pe clădiri, monumente, mobilier urban, stânci ori alte bunuri din domeniul public, fapta poate constitui contravenție și se sancționează, de regulă, cu amendă între 3.000 și 6.000 de lei, potrivit Legii nr. 61/1991.

În multe cazuri, autoritățile pot dispune și confiscarea spray-urilor sau a altor materiale folosite, precum și obligarea persoanei să suporte costurile readucerii bunului la starea inițială.

Dacă prin fapta comisă se produce o degradare semnificativă a unui bun ori sunt îndeplinite condițiile prevăzute de Codul penal, cazul poate fi încadrat la infracțiunea de distrugere, iar sancțiunile sunt mai severe, inclusiv pedeapsa cu închisoarea sau amenda penală, în funcție de împrejurări și de valoarea prejudiciului.