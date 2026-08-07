Cutremur cu magnitudinea 5,8 produs în largul Filipinelor. Undele seismice s-au resimţit şi în Manila

<1 minut de citit Publicat la 09:00 07 Aug 2026 Modificat la 09:48 07 Aug 2026

Cutremur cu magnitudinea 5,8 produs în largul Filipinelor. Undele seismice s-au resimţit şi în Manila. Sursa foto: Getty Images

Un cutremur cu magnitudinea 5,8 s-a produs vineri în largul provinciei Occidental Mindoro din vestul Filipinelor, conform potrivit Institutului Filipinez de Vulcanologie şi Seismologie (PHIVOLCS). Seismul a fost resimţit în capitala Manila, au povestit mai mulţi martori pentru Reuters, conform Agerpres.

Cutremurul, înregistrat la ora locală 10:38, a avut epicentrul la aproximativ 21 de kilometri sud-vest de Mamburao, în provincia Occidental Mindoro, la o adâncime de 10 kilometri, a precizat PHIVOLCS într-un comunicat.

Martorii Reuters din Manila au declarat că seismul a fost resimţit într-o clădire de birouri din capitală.

Angajaţii unei agenţii de stat au fost rugaţi să evacueze clădirea ca măsură de precauţie.

Institutul de Vulcanologie și Seismologie din Filipine (Philippine Institute of Volcanology and Seismology – PHIVOLCS) a precizat că nu se aşteaptă la pagube materiale în urma cutremurului, cu toate că există riscul producerii unor replici.