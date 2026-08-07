"Avem o problemă cu trişatul cu ajutorul AI în licee". Elevii danezi trebuie să își susțină oral eseurile, ca să se evite fraudele

Adolescenţii danezi vor trebui să-şi susţină oral eseurile scrise pentru a combate fraudarea cu ajutorul inteligenţei artificiale (AI). FOTO: Getty Images

Adolescenţii danezi vor trebui să-şi susţină oral eseurile scrise pentru a combate fraudarea cu ajutorul inteligenţei artificiale (AI), a anunţat guvernul. Elevii cu vârste cuprinse între 16 şi 19 ani din învăţământul secundar superior (cunoscut în Danemarca sub denumirea de „gymnasiet”) vor fi, de asemenea, încurajaţi să-şi realizeze temele scrise la şcoală, în condiţii controlate, inclusiv prin monitorizarea ecranelor computerelor lor, mai degrabă decât acasă, relatează The Guardian.

Măsurile, anunţate joi, în timp ce elevii se pregătesc să se întoarcă la şcoală săptămâna viitoare după vacanţa de vară, vor intra în vigoare imediat, după ce Magnus Heunicke, ministrul educaţiei al ţării, a solicitat luarea unor măsuri urgente.

"Din păcate, avem o problemă cu trişatul cu ajutorul AI în licee", a spus el. "Este nevoie de acţiune acum", a insistat el.

Inteligenţa artificială a reprezentat o provocare din ce în ce mai mare pentru predare şi examene, a declarat ministerul educaţiei. El speră că noile măsuri vor contribui la stabilirea unor linii directoare mai clare privind situaţiile în care elevilor nu li se permite utilizarea acesteia.

Guvernul pregăteşte, de asemenea, o strategie naţională cuprinzătoare privind utilizarea inteligenţei artificiale în toate şcolile şi în sectorul educaţional în ansamblu.

Heunicke a declarat că va discuta cu şcolile, profesorii şi elevii pentru a "se asigura că AI-ul nu subminează competenţele elevilor, profesionalismul şi, nu în ultimul rând, capacitatea de a gândi independent".

Prima măsură care va fi introdusă este susţinerea orală a lucrărilor de examen redactate acasă. Aproximativ 9.000 de elevi din învăţământul liceal redactează în fiecare an o lucrare de amploare (cunoscută sub denumirea de "større skriftlige opgave" sau SSO), pe care vor trebui să o susţină acum oral. Ministerul a declarat că va discuta cu şcolile despre cea mai bună modalitate de a realiza acest lucru.

Liceele vor fi, de asemenea, obligate să utilizeze instrumente de monitorizare pentru a supraveghea modul în care sunt folosite calculatoarele la examenele scrise. Acestea sunt obligate să instaleze firewall-uri pentru a filtra conţinutul accesibil în reţeaua şcolii în timpul examenelor şi al orelor de curs.

A treia măsură constă într-un apel adresat şcolilor de a încuraja elevii să-şi realizeze o parte mai mare din lucrările scrise la şcoală, în condiţii controlate, pentru a "urmări procesul de lucru al elevilor, a oferi feedback relevant şi a crea o bază mai precisă pentru evaluare".

Disponibilitatea imediată a instrumentelor de AI revoluţionează educaţia la nivel mondial atât pentru profesori, cât şi pentru elevi, determinând guvernele să se grăbească să evalueze dacă şi cum ar trebui să intervină.

În ţara vecină, Suedia, un studiu a constatat că numărul elevilor suspendaţi sau avertizaţi pentru utilizarea neautorizată a inteligenţei artificiale a crescut cu 688% între 2023 şi 2025. Guvernul a comandat o analiză privind modul în care şcolile abordează problema copiatului cu ajutorul AI, iar raportul va fi prezentat în aprilie.

Anunţând această analiză, Lotta Edholm, ministrul suedez al învăţământului secundar superior, a declarat în ianuarie: "Nu există niciun motiv să închidem ochii la elevii care trişează. Trişatul este complet inacceptabil, indiferent de forma pe care o ia. Acesta riscă să afecteze notele care ar trebui să reflecte cunoştinţele elevilor şi, pe termen lung, elevii nu învaţă de fapt ceea ce ar trebui".