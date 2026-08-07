Moody's anunță vineri ratingul României. Bolojan a anticipat că va fi menținut. Mesaj dur al premierului demis la adresa PSD și AUR

3 minute de citit Publicat la 08:55 07 Aug 2026 Modificat la 12:55 07 Aug 2026

Agenția de rating Moody's anunță vineri ratingul României, un semnal așteptat de investitori și de decidenții de la București și care are implicații asupra felului în care țara își finanțează datoria publică.

Anunțul Moody's vine la o săptămână după cel al Fitch, care a menținut țara noastră în categoria BBB-, ultima recomandată pentru investiții.

Moody's acordă în prezent României un rating similar, Baa3, iar premierul interimar Ilie Bolojan a anticipat, joi, că decizia agenției va fi de menținere a țării noastre în aceeași categorie.

„Este important că România a trecut de testul îndeplinirii unor jaloane care ne garantează că nu vom pierde niște miliarde de euro care sunt foarte importante.

Cel mai important element după care se judecă sunt datele, cifrele brute, cifrele la zi: ce a făcut o țară până la data evaluării. Guvernul, prin Ministerul de Finanțe, în parteneriat cu Banca Națională, cu toate instituțiile care sunt implicate, a avut în vedere să respecte toate înțelegerile pe care le-am făcut, ceea ce am și realizat, să îndeplinim țintele de deficit.

Partea de deficit e un indicator vital pentru că arată capacitatea noastră de a cheltui atât cât ne permitem. Cu cât deficitul este mai mic, cu atât ne îndreptăm, cu atât nu amanetăm viitorul generațiilor și nu plătim an de an valorile unor autostrăzi numai pe dobânzi”, a spus joi Bolojan.

Mesaj dur al lui Bolojan la adresa PSD și AUR în ziua în care Moody's anunță ratingul de țară al României

Vineri dimineață, premierul a postat pe Facebook un mesaj în care atacă dur PSD și AUR.

El a acuzat faptul că incertitudinea politică ar fi o consecință a deciziilor „alianței de facto PSD - AUR, care a acționat doar din interese politice și clientelare”.

„Ne aflăm în perioada unor evaluări care influențează deciziile investitorilor și dobânzile plătite la banii cu care funcționează România – deciziile agențiilor de rating.

Trei sunt factorii-cheie care stau la baza acestor evaluări:

1. Ce am reușit până acum, adică datele bugetare.

Execuția bugetară pe primul semestru a confirmat că guvernul a făcut ceea ce a fost necesar și corect. Veniturile au fost colectate mai bine, cheltuielile sunt mai mici, iar deficitul este în scădere.

Am fost cinstiți cu românii, am început să facem ordine în finanțele țării și să limităm risipa.

Am fi putut face mai multe dacă reformele nu ar fi fost blocate chiar din interiorul fostei coaliții de guvernare.

Am muncit din greu ca să recuperăm și toate restanțele acumulate în ultimii ani în programul PNRR, ca să nu pierdem sume importante.

Bolojan: Alianța PSD-AUR a minat legile PNRR cu amendamente cu risc de neconstituționalitate

O parte dintre aceste restanțe au fost votate în ultimele două săptămâni în Parlament, dar, din păcate, alianța de facto PSD – AUR le-a minat cu amendamente care pot provoca penalizări și risc de neconstituționalitate.

Dacă populismul ar lua o pauză și minciunile panicarde ar înceta, și legea salarizării unitare ar putea fi votată în maximum două săptămâni.

2. Stabilitatea politică.

O majoritate parlamentară stabilă, un guvern serios și un program de guvernare predictibil, realist și responsabil aduc un plus de credibilitate în privința politicilor publice.

La noi, guvernul a fost doborât și suntem în incertitudine politică, pentru că alianța de facto PSD – AUR a acționat doar din interese politice și clientelare. Nu i-au interesat consecințele pentru țară.

În ultimele luni, în pofida șicanelor și a hărțuirii, am îndeplinit responsabil misiunea de a guverna și administra țara noastră. Dar cu puteri limitate.

Avem nevoie de un guvern cu puteri depline, care să își asume menținerea căii dificile. Un guvern care să facă ce trebuie, nu doar ce dă bine.

Bolojan: Alegerile din 2028 se apropie și, odată cu ele, crește riscul de populism și risipă

Să reducă evaziunea, să scadă cheltuielile statului și să continue reforma administrației.

Să lupte cu rețeaua de privilegiați care se opun oricărei intrări în normalitate în zonele de unde-și extrag rentele.

Doar așa statul va fi mai eficient, economia va avea baze sănătoase, iar piețele externe vor avea încredere în noi.

3. Perspectiva pentru anii 2027–2028.

Alegerile din 2028 se apropie și, odată cu ele, crește riscul recăderii în populism și risipă. S-a mai întâmplat, știm și noi, și cei care ne evaluează. Iar abundența declarațiilor care vestesc sfârșitul disciplinei bugetare este un semnal de alarmă.

Cei care privesc deficitul ca pe o cifră abstractă, ce nu produce consecințe, mint. E ca și cum v-ar spune că puteți cheltui oricât, indiferent cât câștigați și fără a fi nevoie să dați banii înapoi.

Așteptările false create iresponsabil, cu ochii pe sondaje, trebuie să înceteze. Dacă nu vom continua măsurile de reducere a cheltuielilor anul acesta, ne putem întoarce în fundătura în care am ajuns după dezmățul bugetar din 2024.

Când în joc este soarta României, interesele personale, de partid și electorale nu trebuie să mai existe. Există doar interesul țării”, a scris Bolojan pe Facebook.