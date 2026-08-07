Fetiţa din Bacău dispărută de acasă a fost găsită după trei zile. Copila de 11 ani se ascunsese într-un dulap, într-o casă vecină

Fetiţa de 11 ani dispărută de acasă a fost găsită după trei zile. Sursa foto: captură video

Autorităţile au transmis, vineri după-amiază, că Andreea Elena Neculcia, în vârstă de 11 ani, care a dispărut de la domiciliul din comuna Parava, județul Bacău, în cursul zilei de marţi, 4 august, a fost găsită într-o casă vecină, unde copila se ascunsese într-un dulap. "Din verificările efectuate a rezultat că minora nu a fost victima niciunei infracțiuni, fiind în afara oricărui pericol", potrivit unui comunicat.

Copila este nevătămată şi a revenit alături de familie. Ea se ascunsese într-un dulap, într-o casă vecină, care ar fi părăsită.

Recomandări pentru părinți

supravegheați cu atenție copiii și aflați locurile în care aceștia își petrec timpul;

mențineți un dialog constant și deschis cu aceștia;

învățați-i să anunțe unde merg și să respecte orele stabilite;

explicați-le riscurile la care se pot expune atunci când pleacă fără acordul familiei, au mai transmis autorităţile.

Mobilizare cu zeci de polițiști, pompieri și jandarmi

Până să fie găsită, Andreea a fost căutată în localitate de zeci de polițiști, pompieri și jandarmi. Mama fetiţei le-a spus poliţiştilor că a văzut-o ultima dată marţi, în jurul prânzului, când aceasta a plecat de acasă şi nu s-a mai întors. Ea a cerut ajutorul autorităţilor după ce, iniţial, şi-a căutat fiica la rude şi la prieteni de familie.

La căutările de amploare au fost mobilizate inclusiv forţe din cadrul Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Zeci de poliţişti şi jandarmi, pompieri, salvamontişti şi voluntari o vor căuta.