Orașul din România care va avea un acvariu nou, pe patru etaje, cu tunel subacvatic: Cum va arăta investiția de 91 de milioane de lei

2 minute de citit Publicat la 15:34 02 Mai 2026 Modificat la 15:35 02 Mai 2026

Randare cu proiectul noului Aquarium Constanța. Sursa foto: Consiliul Județean Constanța

Lucrările la noul acvariu din Constanța au intrat în linie dreaptă. Noul spațiu va oferi vizitatorilor o experiență imersivă cu tuneluri subacvatice spectaculoase unde peștii vor putea fi admirați din toate unghiurile.

Autorizația de construire pentru noul acvariu a fost deja emisă. Viitorul spațiu va include bazine de mari dimensiuni și tehnologii moderne, concepute pentru a găzdui specii marine din întreaga lume.

Proiectul este gândit pe mai multe niveluri, cu funcționalități distincte pentru fiecare etaj.

„Vorbim de un acvariu distribuit pe patru etaje. La demisol va fi spațiu tehnic pentru angajați, la parter vor fi peștii cu specific dunărean sau din Marea Neagră, la etajul următor avem acvariile mari, cu pești de dimensiuni foarte mari, iar la ultimul etaj este din nou spațiu tehnic”, a declarat Ionela Costache, administrator public al județului Constanța.

Autoritățile locale susțin că noul obiectiv va înlocui actualul acvariu și va reprezenta un punct de atracție important atât pentru localnici, cât și pentru turiști.

„Cu siguranță vom avea un acvariu nou, noi constănțenii, oamenii din Constanța și toți turiștii, având în vedere că acvariul vechi, care este în fața Cazinoului, se predă Primăriei Constanța”, a afirmat Florin Mitroi, președintele Consiliului Județean Constanța.

Noul spațiu va include zone dedicate interacțiunii vizitatorilor cu mediul acvatic, dar și zone de recreere.

„Va fi o zonă în care copiii pot interacționa cu peștii, la fel cum se întâmplă și la alte acvarii din Europa. O zonă cu pești mari, o zonă de deservire a bazinelor și o zonă de recreere pentru publicul vizitator. Da, există și un tunel în acest acvariu”, a precizat Mihaela Popescu, reprezentant CMSN Constanța.

Specialiștii consideră că noul concept va aduce o experiență mai apropiată de mediul natural al speciilor și va crește atractivitatea obiectivului.

„Este foarte bine că se face un acvariu pe noi concepte de experiență. Este bun și un acvariu științific, în care peștii sunt ținuți în bazine de experiență, dar experiența vizitatorului este mai importantă. În felul acesta, o evoluție în această direcție, respectiv bazine mari și specii foarte mari, specii exotice ce pot fi ținute în astfel de bazine, creează o atracție suplimentară”, a explicat Adrian Bîlbă, doctor în științe.

Investiția depășește 91 de milioane de lei, iar lucrările ar urma să dureze aproximativ trei ani.