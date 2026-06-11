Listarea la bursă a SpaceX ar putea transforma peste noapte 4.400 de angajați în milionari

Traderi, la Bursa din New York. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Angajați și foști angajați SpaceX ar putea deveni milionari în urma listării companiei la bursă, într-unul dintre cele mai așteptate IPO-uri din sectorul tehnologic. Evaluată la aproximativ 1,77 trilioane de dolari, compania lui Elon Musk ar putea genera averi de ordinul milioanelor și chiar sutelor de milioane pentru mii de angajați care au acceptat ani de muncă intensă și riscuri într-un start-up considerat inițial nesigur, potrivit The New York Times.

Când Trevor Hise se pregătea să absolve facultatea în 2011, părinții săi își doreau să accepte un loc de muncă stabil la General Electric. Însă Hise obținuse un internship la un start-up pe care îl îndrăgea. Împotriva sfatului părinților, a rămas și a lucrat full-time la acea companie timp de 12 ani.

Start-up-ul era SpaceX, compania lui Elon Musk.

Astăzi, Hise deține peste 100.000 de acțiuni SpaceX câștigate în perioada în care a lucrat acolo. Cum producătorul de rachete este așteptat să intre la bursă săptămâna aceasta la un preț de 135 de dolari pe acțiune, acțiunile sale SpaceX valorează probabil cel puțin 13,5 milioane de dolari — o sumă care îl lasă încă uimit.

„Magnitudinea acestui lucru este incredibilă”, a spus bărbatul de 37 de ani, care a lucrat ca inginer de lansări la SpaceX și care acum se consideră semi-retras.

Drumul SpaceX către piața de capital a fost definit de o serie de superlative. Este cel mai mare IPO din istorie al celei mai dominante companii spațiale conduse de cel mai bogat om din lume. Și este pe cale să genereze o avere uriașă, dacă acțiunile cresc la debutul tranzacționării, la o evaluare de 1,77 trilioane de dolari, de cinci ori capitalizarea General Electric.

IPO-ul SpaceX este așteptat să îi îmbogățească și mai mult pe cei deja foarte bogați. În fruntea listei este Elon Musk, în vârstă de 54 de ani, care ar putea deveni primul trilionar din lume. Prietenii săi, investitori din Silicon Valley, fonduri private și alți investitori vor câștiga și ei miliarde.

Dar un grup va câștiga pentru prima dată averi care le schimbă viața: angajații actuali și foști ai SpaceX. Compania are 22.000 de angajați, iar sute au plecat de-a lungul anilor. Unii au fost muncitori plătiți cu ora la centrele de lansare; alții au lucrat zile întregi în birouri fără ferestre din complexul industrial din sudul Texasului. Pentru mulți, munca lor urmează să fie răsplătită prin acțiunile incluse în pachetul de compensații.

Peste 4.400 de angajați actuali și foști SpaceX vor deveni probabil milionari în cadrul IPO-ului, potrivit unei analize Hill.com. Dintre aceștia, aproximativ 400 ar putea câștiga 100 de milioane de dolari sau mai mult.

În cazul majorității IPO-urilor, „de obicei doar fondatorii devin miliardari”, a spus Andrew Benson, fondatorul și CEO-ul Hill.com. „Este neobișnuit să ai 400 de oameni la pragul de 100 de milioane”, a adăugat el.

Printre foștii angajați se numără și Gavin Petit, 42 de ani, care s-a alăturat companiei în 2012 ca inginer responsabil de lansări. La acea vreme, a primit câteva mii de acțiuni, pe lângă salariul de 80.000 de dolari. Fiecare acțiune valora 13,80 dolari, a spus el.

De-a lungul anilor, a ales să își primească bonusurile sub formă de acțiuni suplimentare, o decizie considerată riscantă, deoarece rachetele SpaceX erau încă nevalidate și uneori eșuau. Nu era clar dacă jobul său va fi sigur, a spus Petit. În plus, trebuia să rămână în companie cel puțin cinci ani până când acțiunile se „vestuiau” complet.

Uneori a vândut acțiuni în evenimente de lichiditate, folosind banii pentru a-și plăti casa din Denver. Dar a păstrat majoritatea acțiunilor, ajungând la peste 50.000, suficient pentru a deveni milionar de mai multe ori.

După ce a plecat de la SpaceX în 2023, s-a alăturat unei alte companii din domeniul aerospațial. El spune că nu știe încă dacă își va vinde acțiunile.

„Este IPO-ul Coca-Cola sau Google al vremii mele”, a spus el.

Nu toți angajații și-au păstrat acțiunile. Unii au mizat pe faptul că firma nu va fi niciodată listată la bursă, mai ales că Elon Musk critica companiile publice. Au circulat zvonuri că unii angajați timpurii și-au schimbat acțiunile pe carduri cadou de restaurant, precum Chili’s — decizie pe care mulți o regretă acum.

Helvin Bacareza, 40 de ani, care a lucrat în Texas la lanțul de aprovizionare, a spus că se întreabă dacă ar fi trebuit să rămână mai mult timp în companie. A plecat după doi ani.