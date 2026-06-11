Listarea la bursă a SpaceX îl va face pe Musk mai bogat decât averea însumată a 46% din populaţia lumii

Lansarea unei misiuni SpaceX la Cape Canaveral, 8 iunie 2026 (stânga). Multi-miliardarul Elon Musk își listează, vineri, compania spațială la bursă. Foto: Hepta

Multimiliardarul Elon Musk va ajunge să dețină o avere mai mare decât averile însumate aflate în posesia a 46% din populația lumii, adică aproximativ 3,8 miliarde de oameni, scrie Agerpres, care citează EFE.

Creșterea bogăției lui Musk vine odată cu oferta publică inițială (IPO) prin care se listează pe bursă compania sa aerospațială și de Inteligență Artificială, SpaceX, arată datele publicate joi de ONG-ul Oxfam.

Averea personală a lui Musk, care deține și rețeaua socială X, ar urma astfel să depășească 1.000 de miliarde de dolari, iar omul de afaceri ar urma să fie primul dintre pământeni care atinge un astfel de prag.

"O astfel de concentrare extremă a bogăției este simptomatică pentru decenii de politici favorabile miliardarilor, care le-au permis să scrie regulile economice în favoarea lor", a comentat Oxfam, într-un comunicat de presă.

Reprezentant Oxfam: "O zi întunecată pentru democrație"

Nabil Ahmed, director pentru justiție economică în cadrul Oxfam America, a subliniat că ascensiunea magnatului la statutul de "trilionar" (de la 'trillion', o mie de miliarde în limba engleză, n.r.) marchează "un punct de cotitură pentru oligarhie și o zi întunecată pentru democrație".

"Musk va fi un trilionar susținut de guvern, a cărui avere a fost alimentată de o eră a politicilor publice regresive", a punctat Ahmed.

El a adăugat că un trilion de dolari în mâinile unui singur om este o realitate incompatibilă cu ideea unei economii accesibile și a unei democrații sănătoase, deoarece "inegalitatea economică generează inegalitate politică".

În raportul său, Oxfam a estimat că un impozit de 10% pe averea estimată la 1.000 de miliarde de dolari a lui Musk ar putea eradica sărăcia extremă la nivel mondial timp de un an, scoțând peste 800 de milioane de oameni din această zonă.

Mai mult, Oxfam a arătat că, dacă Musk ar cheltui un milion de dolari pe zi, i-ar lua 2.740 de ani să cheltuiască 1.000 de miliarde de dolari.

Iar dacă omul de afaceri ar dona 100 de dolari fiecărei persoane de pe planetă, ar rămâne în continuare unul dintre cei mai bogați zece oameni din lume.

Oxfam: Musk a profitat de poziția în Administrația Trump pentru a-și spori averea

ONG-ul denunță faptul că o mare parte din averea lui Musk se bazează nu doar pe sprijinul guvernamental primit în trecut, ci și pe realitatea că, în timpul mandatului său în administrația președintelui american Donald Trump, miliardarul "ar fi profitat de situație pentru a-și proteja și spori averea".

În acest sens, Oxfam a subliniat că SpaceX obține o cincime din veniturile sale de la guvernul federal american și că listarea sa la bursă "va umple buzunarele" oficialilor din administrația republicană, precum și pe cele ale fondurilor de investiții, ale persoanelor conectate politic și ale directorilor companiilor.

SpaceX urmează să lanseze, vineri, cea mai mare ofertă publică inițială din istorie, depășind recordul stabilit de Saudi Aramco în 2019.

Cu această operațiune, capitalizarea sa de piață este așteptată să ajungă la aproximativ 1.770 miliarde de dolari, valoare ce plasează SpaceX printre cele mai mari zece companii listate la bursă din întreaga lume.