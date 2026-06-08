Averea lui Elon Musk este aproape de a atinge pragul de 1.000.000.000.000 dolari. Ce poate să cumpere cu această sumă

Elon Musk este pe cale să devină primul trilionar din lume FOTO: Getty Images

Elon Musk este pe cale să devină primul trilionar din lume. Este o avere uluitoare, nemaivăzută în istorie până acum. Musk deține deja acțiuni în valoare de 273 de miliarde de dolari datorită rolului său de director executiv al Tesla. Dar dacă oferta publică inițială a SpaceX, compania sa de rachete și inteligență artificială, va decurge conform planului, săptămâna aceasta, averea lui ar putea crește cu încă 841 de miliarde de dolari.

El ar deține aproape jumătate din acțiunile SpaceX, companie a cărei valoare totală este estimată la 1,77 trilioane de dolari în cadrul listării. În total, doar cele două companii publice ale sale i-ar aduce o avere de 1,11 trilioane de dolari, potrivit CNN.

Totuși, averea lui Musk este o avere „pe hârtie”, nu un teanc de bani lichizi aflat într-o bancă. Valoarea acesteia depinde în întregime de modul în care investitorii vor continua să evalueze companiile sale, Tesla și SpaceX.

Un trilion (1.000.000.000.000) de dolari înseamnă un milion de milioane de dolari. Ar fi imposibil să cheltuiești o asemenea sumă într-un mod rezonabil pe parcursul unei singure vieți. Dacă cineva ar cheltui 1 milion de dolari în fiecare oră, în fiecare zi, i-ar lua tot mai bine de un secol să cheltuiască 1 trilion de dolari.

Pentru a pune lucrurile în perspectivă, iată șase lucruri care valorează (sau vor valora în curând) mai puțin decât Elon Musk.

Economiile majorității țărilor

La nivel mondial, doar 20 de țări au economii mai mari de 1,1 trilioane de dolari, potrivit Fondului Monetar Internațional. Asta înseamnă că marea majoritate a statelor lumii au o economie mai mică decât averea lui Musk.

Printre acestea se numără Taiwan (977 miliarde de dolari), Irlanda (779 miliarde de dolari), Suedia (760 miliarde de dolari) și Singapore (660 miliarde de dolari), precum și țara natală a lui Musk, Africa de Sud (480 miliarde de dolari).

Economia Manhattanului

Insula Manhattan, sediul multor dintre cele mai puternice instituții financiare și corporații americane, inclusiv Wall Street, a avut un produs intern brut de puțin peste 1 trilion de dolari în 2024. (Acesta este cel mai recent an pentru care există date disponibile de la Rezerva Federală.)

Toate proprietățile din Houston

Houston este al treilea cel mai mare oraș al Statelor Unite, după New York și Los Angeles. Orașul texan, situat pe coasta Golfului Mexic, este un centru important al industriei petroliere și de gaze naturale din SUA.

Toate proprietățile din oraș, atât rezidențiale, cât și comerciale, au o valoare totală de aproximativ 879 de miliarde de dolari, conform celor mai recente date disponibile.

Toate vehiculele noi cumpărate în SUA

După locuințe, automobilele și camioanele reprezintă cea mai mare achiziție făcută de majoritatea americanilor.

Prețul mediu al unei mașini noi a atins anul trecut un record de 48.402 dolari. Chiar și așa, americanii au cumpărat 16,3 milioane de mașini noi în 2025, pentru care au cheltuit în total 789 de miliarde de dolari.

Alți miliardari din tehnologie

Musk este deja cea mai bogată persoană din lume. Însă averea sa ar putea în curând să-i eclipseze complet pe ceilalți miliardari din industria tehnologică.

Chiar dacă am aduna laolaltă averile următorilor patru cei mai bogați oameni - fondatorii Google, Larry Page și Sergey Brin, fondatorul Oracle, Larry Ellison, și fondatorul Amazon, Jeff Bezos - averea lor combinată, de 1,09 trilioane de dolari, ar rămâne puțin sub cea a lui Musk.

La fel ca Musk, toți și-au construit averile prin acțiunile companiilor tehnologice pe care le-au fondat.

Toate echipele sportive profesioniste

Echipele sportive sunt unele dintre cele mai scumpe „jucării” pe care miliardarii adoră să le cumpere. Însă cu 1 trilion de dolari ai putea cumpăra practic fiecare echipă sportivă de pe planetă.

De fapt, cele mai valoroase 50 de echipe sportive din lume valorează împreună doar aproximativ o treime din această sumă - circa 353 de miliarde de dolari, potrivit Forbes, care urmărește evaluările echipelor sportive. În această listă intră atât cea mai valoroasă echipă, Dallas Cowboys din NFL, evaluată la aproximativ 13 miliarde de dolari, cât și ocupanta locului 50, Toronto Raptors din NBA, evaluată la aproximativ 5 miliarde de dolari.