Elon Musk ar putea deveni primul trilionar din lume, după listarea SpaceX la bursă

Statutul de trilionar ar reprezenta cel mai recent reper în averea netă a lui Musk, în vârstă de 54 de ani. Foto: Getty Images

Elon Musk ar putea deveni primul trilionar din lume, după listarea la bursă a SpaceX. Compania a fixat un preț de 135 de dolari pe acțiune și urmărește o evaluare de 1,75 trilioane de dolari. În acest scenariu, potrivit calculelor Forbes, averea lui Elon Musk ar ajunge la 1 trilion de dolari, în creștere față de 825 de miliarde de dolari în prezent.

Musk deține 4,8 milioane de acțiuni SpaceX (sau 42% din acțiunile ordinare ale companiei), plus 350 de milioane de opțiuni pe acțiuni cu un preț de exercitare de 8,39 dolari pe acțiune, potrivit unui prospect IPO depus luna trecută.

Acest pachet de acțiuni și opțiuni ar valora 688 de miliarde de dolari dacă acțiunile SpaceX vor începe într-adevăr să se tranzacționeze la 135 de dolari pe acțiune.

Forbes evaluează în prezent participația lui Musk la aproximativ 500 de miliarde de dolari, pe baza evaluării de 1,25 trilioane de dolari a companiei rezultate din fuziunea SpaceX cu compania de inteligență artificială și social media a lui Musk, xAI, în februarie.

Această valoare ar fi suficientă pentru a-l duce pe Musk în zona „trilioanelor”, având în vedere că el deține și aproape 12% din acțiunile Tesla (în valoare de 174 de miliarde de dolari), opțiuni pe acțiuni Tesla în valoare de încă 121 de miliarde de dolari, participații mai mici în startupul său de interfață cerebrală Neuralink și în compania de foraj Boring Company, precum și câteva miliarde de dolari din vânzări anterioare de acțiuni Tesla.

Statutul de trilionar ar reprezenta cel mai recent reper în averea netă a lui Musk, în vârstă de 54 de ani, care a devenit prima persoană din istorie evaluată la 500 de miliarde de dolari în urmă cu doar opt luni, în octombrie.

Doar o altă persoană, Larry Ellison de la Oracle, a fost vreodată evaluată la 400 de miliarde de dolari.

În prezent, Musk este de aproape trei ori mai bogat decât următoarea cea mai bogată persoană din lume, cofondatorul Google Larry Page, a cărui avere este estimată la 295 de miliarde de dolari. Ellison, între timp, a coborât pe locul al treilea, cu 283 de miliarde de dolari.