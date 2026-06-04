SpaceX intră pe bursă: Elon Musk a fixat prețul acțiunilor și a anunțat data listării

La un preț de 135 de dolari pe acțiune, SpaceX ar fi evaluată la 1,77 trilioane de dolari. Foto: Profimedia Images

SpaceX a anunțat un preț fix de 135 de dolari pe acțiune înainte de lansarea oficială a ofertei publice inițiale (IPO), potrivit unui document depus miercuri la Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC), citat de CNBC. Compania lui Elon Musk se va lista la bursa Nasdaq pe 12 iunie.

Compania a anunțat, de asemenea, că intenționează să vândă 555,6 milioane de acțiuni, ceea ce ar însemna atragerea a 75 de miliarde de dolari. Băncile intermediare au opțiunea de a cumpăra încă 83,33 milioane de acțiuni la prețul IPO, ceea ce ar adăuga încă 11,2 miliarde de dolari. După ofertă, Elon Musk va deține peste 82% din drepturile de vot ale companiei, potrivit documentului.

Goldman Sachs este coordonatorul principal al ofertei, urmat de Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup și JPMorgan Chase.

SpaceX va fi evaluată la 1,77 trilioane de dolari

În mod obișnuit, în această etapă a procesului, companiile care se listează pentru prima dată anunță un interval de preț pentru a evalua interesul investitorilor la diferite niveluri. În cazul de față, SpaceX a adoptat o abordare mai neobișnuită, după o serie de întâlniri preliminare cu investitorii înainte de lansarea turneului de promovare a ofertei.

La un preț de 135 de dolari pe acțiune, SpaceX ar fi evaluată la 1,77 trilioane de dolari. O astfel de evaluare ar transforma SpaceX în a șaptea cea mai mare companie din Statele Unite după capitalizarea bursieră și ar plasa-o înaintea Tesla, evaluată în prezent la aproximativ 1,6 trilioane de dolari.

Compania lui Musk intenționează să debuteze pe bursa Nasdaq pe 12 iunie.

În documentul actualizat depus miercuri, SpaceX a precizat și că divizia sa de inteligență artificială, xAI, a cumpărat în aprilie baterii Megapack de la Tesla în valoare de 269 de milioane de dolari. Tesla a anunțat anterior că a vândut anul trecut baterii de rezervă Megapack către xAI în valoare de 430 de milioane de dolari.

Musk a fuzionat SpaceX cu xAI în februarie, într-o tranzacție care a evaluat entitatea combinată la 1,25 trilioane de dolari. Companiile lui Musk au numeroase legături financiare, inclusiv faptul că Tesla deține 18,99 milioane de acțiuni SpaceX, evaluate la 2,56 miliarde de dolari la prețul IPO.

„Am colaborat istoric cu Tesla prin acorduri comerciale, de licențiere și de suport”, se arată în document.

SpaceX, care va fi tranzacționată sub simbolul bursier SPCX, este pe cale să realizeze cel mai mare IPO din istorie, de peste trei ori mai mare decât cel al Alibaba, cea mai mare ofertă publică inițială realizată până acum în Statele Unite.

Anthropic și OpenAI se pregătesc de listarea la bursă

Debutul foarte așteptat are loc într-un moment în care companiile de inteligență artificială Anthropic și OpenAI se pregătesc, la rândul lor, să se listeze la bursă.

Anthropic a luat avans față de principalul său rival luni, când a depus în mod confidențial prospectul pentru IPO la SEC. Potrivit CNBC, OpenAI se pregătește să depună propriul prospect confidențial în următoarele săptămâni.

SpaceX și-a depus prospectul la SEC la sfârșitul lunii trecute, dezvăluind pierderi de miliarde de dolari și participația uriașă deținută de Musk.

Luni, compania a depus o versiune actualizată a documentului, care arată că intenționează să rezerve până la 5% din acțiunile oferite în IPO pentru achiziția de către „anumiți angajați și alte persoane” printr-un program direct de cumpărare de acțiuni.

Pe măsură ce SpaceX se apropie de listarea pe bursă, se intensifică speculațiile potrivit cărora obiectivul final al lui Musk ar fi combinarea companiei cu Tesla.

Potrivit CNBC, Musk a discutat cu colaboratori despre posibilitatea unirii celor două companii, iar un angajat actual al Tesla a declarat că subiectul este discutat deschis în interiorul companiei. Tesla și SpaceX își împart de ani de zile resursele și personalul.