Cum au ajuns Elon Musk și Sam Altman să fie dușmani, după ce au fondat OpenAI împreună: „Sunt doar un fraier care vă finanțează”

8 minute de citit Publicat la 23:45 23 Mai 2026 Modificat la 23:53 23 Mai 2026

Musk l-a dat în judecată pe Altman și OpenAI în 2024, acuzând încălcarea angajamentului de a menține OpenAI ca organizație non-profit. Foto: Profimedia Images

În urmă cu un deceniu, Elon Musk și Sam Altman erau prieteni și colaboratori. Au decis împreună să fondeze OpenAI. Ideea a apărut în urma unei discuții inițiate de Altman, banii, până la un punct, i-a dat Musk. Fisurile au început să apară la doi ani de la deschiderea OpenAI, potrivit CNBC. Elon Musk a cerut concedieri și să aibă control aproape absolut asupra companiei. În 2024 l-a dat pe Altman în judecată. Elon Musk a pierdut procesul.

Decembrie 2015. Elon Musk și Sam Altman erau împreună la Summitul Vanity Fair New Establishment din San Francisco. Au dat atunci un interviu în care și-au prezentat public parteneriatul, în calitate de co-președinți ai unui laborator de cercetare în inteligență artificială aflat la început de drum.

Musk era miliardar datorită participației sale la Tesla, iar Altman conducea celebrul incubator de startupuri Y Combinator. Cei doi colaborau strâns în acel an la o inițiativă în domeniul AI pe care sperau să o folosească pentru a împiedica Google să obțină control de monopol asupra acestei tehnologii puternice. Proiectul lor, o organizație non-profit, se numea OpenAI.

Elon Musk susține că OpenAI nu ar fi existat fără el

În ultimele trei săptămâni, destrămarea relației cândva foarte strânse dintre două dintre cele mai importante nume din AI a fost subiectul unui proces de mare vizibilitate în Oakland, California, după ce Musk l-a dat în judecată pe Altman și OpenAI în 2024, acuzând încălcarea angajamentului de a menține OpenAI ca organizație non-profit.

OpenAI este acum evaluată la peste 850 de miliarde de dolari, iar compania lui Musk, SpaceX, a ajuns la o evaluare de 1,25 trilioane de dolari după fuziunea cu laboratorul său de AI, xAI, în februarie.

Ambele companii se îndreaptă spre listare, SpaceX urmând să își publice prospectul chiar săptămâna aceasta, înaintea unei posibile oferte record luna viitoare. Înainte de a se adresa investitorilor, Musk a trebuit să depună mărturie în fața juriului din centrul orașului Oakland, încercând să își susțină cazul.

„Ceea ce nu poți face este să le ai pe toate”, a spus Musk pe 29 aprilie, răspunzând întrebărilor avocatului OpenAI.

El i-a acuzat pe Altman și pe Greg Brockman, președintele OpenAI și cofondator, că s-au îmbogățit dintr-o organizație caritabilă, în timp ce beneficiază de imaginea pozitivă a unei structuri non-profit.

Musk a folosit mărturia sa în instanță pentru a repeta ideea pe care o susține de ani de zile pe platforma sa X: OpenAI nu ar fi existat fără el.

„Eu am venit cu ideea, numele, am recrutat oamenii-cheie, i-am învățat tot ce știu și am oferit finanțarea inițială”, a spus Musk.

Altman a declarat săptămâna trecută că el și cofondatorii nu au făcut nicio promisiune către Musk privind structura companiei.

O problemă majoră din primele etape, a susținut el, a fost că Musk își dorea control total asupra OpenAI, cel puțin inițial, în parte pentru că nu avea încredere în deciziile altora.

„M-am simțit extrem de inconfortabil cu asta”, a declarat Altman în instanță, referindu-se la dorința de putere a lui Musk.

În ciuda verdictului din procesul care a durat trei săptămâni, care arată clar cine sunt câștigătorii, niciunul dintre cei doi giganți din tehnologie nu a câștigat în ochii publicului, a spus profesorul de drept de la Universitatea California Berkeley, Stavros Gadinis.

„După săptămâni de mărturii dăunătoare, publicul rămâne cu alegerea între doi miliardari aflați în conflict, fiecare convins că este gardianul legitim al unei tehnologii transformative. Răspunsul majorității va fi: niciunul”, a spus el.

Cum a pierdut Musk controlul asupra OpenAI

Parteneriatul Musk-Altman a început acum 11 ani, în mai 2015. Atunci, Altman i-a trimis un email lui Musk întrebându-l dacă ar fi o idee bună ca Y Combinator să lanseze un „Proiect Manhattan pentru AI”. Musk a spus că ideea merită „o discuție”.

OpenAI a fost lansată în decembrie 2015, Musk angajându-se să finanțeze organizația cu până la 1 miliard de dolari.

„Sunt foarte impresionat de toată lumea până acum”, i-a scris Musk lui Altman în noiembrie 2015, potrivit documentelor depuse în instanță. „Este o echipă grozavă.”

Fisurile au început să apară în 2017. Deși OpenAI făcea progrese în cercetare, Musk a cerut o listă cu angajații și contribuțiile lor și a concedierea celor care nu performau suficient.

Organizația consuma rapid resurse și avea nevoie de mai mult capital de calcul. Liderii au discutat transformarea laboratorului într-o companie cu scop lucrativ. Problema controlului și a cine ar deține conducerea a devenit centrală, Musk dorind chiar până la 90% din proprietate.

Altman și ceilalți cofondatori au refuzat, argumentând că nimeni nu ar trebui să controleze unilateral „inteligența artificială generală”, o tehnologie care s-ar putea dovedi a fi „mai deșteaptă” decât oamenii,

Tensiunile escaladat, când Tesla l-a recrutat pe cercetătorul Andrej Karpathy de la OpenAI. În mesajele dintre Musk și angajații săi, inclusiv membrul consiliului OpenAI Shivon Zilis și directorul de proiect Sam Teller, echipa lui Musk a salutat recrutarea.

Zilis, care are patru copii cu Musk, a depus mărturie mai devreme în această lună și a fost interogată de avocații ambelor părți despre discuțiile pe care le-a avut privind structura corporativă a OpenAI în jurul anilor 2017 și 2018, precum și dacă Tesla încerca să recruteze angajați ai OpenAI în perioada în care ea făcea parte din consiliu.

După ce un avocat al OpenAI i-a arătat lui Zilis mesaje în care celebra acceptarea de către Karpathy a ofertei de muncă a lui Musk, Zilis a admis că Musk a fost cel care l-a contactat primul pe Karpathy.

Musk le-a oferit ulterior cofondatorilor OpenAI „scuze și o mărturisire”, și-a amintit Brockman în timpul mărturiei sale.

În timp ce în interiorul companiei se acumula tensiunea, tehnologia OpenAI continua să avanseze. Până în august 2017, sistemele sale reușeau să învingă cei mai buni jucători din lume la Dota 2, un joc multiplayer de acțiune. Musk a promovat realizarea pe Twitter.

„OpenAI, prima care învinge vreodată cei mai buni jucători din lume în eSports competițional. Mult mai complex decât jocuri tradiționale precum șahul și Go”, a scris Musk.

O lună mai târziu, el le-a spus lui Altman și altor lideri OpenAI într-un email că „nu mai suportă”. Dacă nu putea avea control asupra OpenAI, era gata să plece.

„Ori faceți ceva pe cont propriu, ori continuați cu OpenAI ca organizație non-profit. Nu voi mai finanța OpenAI până nu faceți un angajament ferm că rămâneți, altfel sunt doar un fraier care vă finanțează gratuit pentru a vă construi un startup”, a scris Musk într-un email dezvăluit în timpul procesului.

Musk și-a oprit contribuțiile lunare către companie. Departe de a investi 1 miliard de dolari, donațiile sale au însumat aproximativ 38 de milioane de dolari.

Musk a vrut ca OpenAI să fuzioneze cu Tesla

În timp ce OpenAI avea nevoie disperată de sprijin, Musk, Zilis și Teller au făcut o ultimă încercare de a aduce laboratorul sub controlul lui Musk, sugerând că ar trebui integrat în Tesla. În încercarea de a-l convinge pe Altman, echipa lui Musk l-a invitat la un tur al unei fabrici Tesla și i-a promis un loc în consiliul de administrație Tesla.

Altman a spus în timpul mărturiei sale că nu a considerat că este o potrivire bună și că se temea că organizația non-profit ar fi fost practic distrusă dacă ar fi devenit parte din Tesla.

„Tesla este o companie de mașini și nu are misiunea OpenAI. „Nu cred că am fi avut capacitatea de a ne asigura că misiunea este respectată”, a spus Altman în instanță.

După ce încercarea de fuziune a fost respinsă, Musk i-a scris într-un email din decembrie 2018 lui Altman și conducerii OpenAI că „probabilitatea ca OpenAI să mai fie relevantă în raport cu DeepMind/Google fără o schimbare dramatică în execuție și resurse este 0%. Nu 1%.”

Musk a declarat în instanță că afilierea cu scop lucrativ creată ulterior de OpenAI a devenit „coada care dă din câine” și că încalcă misiunea caritabilă inițială și promisiunile făcute de fondatori.

Musk a părăsit consiliul OpenAI în 2018, mișcare despre care compania a spus într-o postare pe blog că a fost necesară pentru a „elimina un potențial conflict de interese pentru Elon”, pe măsură ce Tesla se concentra tot mai mult pe AI.

În următorii cinci ani, Musk a menționat rar OpenAI în public, iar tensiunile cu Altman au lipsit în mare parte de pe rețelele sociale.

Altman l-a lăudat în mod regulat pe Musk pe Twitter, scriind în 2019 că „a paria împotriva lui Elon este, istoric, o greșeală”, și afirmând în octombrie 2022 că Musk este „o mărturie a cât de mult poate face un singur om”.

Această postare a venit cu o lună înainte ca OpenAI să lanseze ChatGPT. Atunci totul s-a schimbat, pe măsură ce explozia AI generativă a atras investiții masive în domeniu. În ianuarie 2023, Microsoft a investit 10 miliarde de dolari în OpenAI, marcând începutul clar al cursei pentru comercializare.

Musk a început apoi să îl critice public pe Altman și OpenAI. A scris pe Twitter (devenit ulterior X) despre finanțarea startupului și parteneriatul cu Microsoft:

„OpenAI a fost creată ca open-source (de aceea am numit-o ‘Open’ AI), companie non-profit pentru a servi ca o contrapondere la Google, dar acum a devenit o companie închisă, orientată spre profit maxim, controlată efectiv de Microsoft”, a scris Musk în februarie 2023. „Nu asta am intenționat deloc.”

Altman a răspuns printr-un mesaj care a fost făcut public în dosarul instanței:

„Sunt extrem de recunoscător pentru tot ce ai făcut ca să ajuți. Nu cred că OpenAI ar fi existat fără tine și chiar doare al naibii când ataci public OpenAI”, i-a scris Altman lui Musk.

Musk a fost de neclintit. În martie 2023, a înființat xAI, cu intenția de a deveni un competitor direct pentru OpenAI și a început să recruteze activ din companie. De la inițierea procesului în 2024, Musk a intensificat conflictul public cu foștii cofondatori, mai ales pe platforma sa preferată X, numindu-i pe cei doi lideri „Scam Altman” și „Greg Stockman”. „Aș fi putut crea OpenAI ca o companie cu scop lucrativ”, a scris el într-o postare pe X chiar la începutul procesului. „În schimb, am creat-o, am finanțat-o, am recrutat talente esențiale și i-am învățat tot ce știu despre cum să faci un startup de succes PENTRU BINELE PUBLIC. Apoi au furat organizația caritabilă.”