Ketamină, „agenți secreți” și insulte fățișe. Secretele lui Elon Musk, Sam Altman și Mark Zuckerberg ies la iveală în procesul OpenAI

Elon Musk și Sam Altman vor sta din nou, față în față, în instanță, săptămâna viitoare, în procesul pe care fondatorul Tesla și SpaceX l-a intentat împotriva directorului executiv al OpenAI, compania care a creat ChatGPT. Disputa juridică între cei doi titani ai tehnologiei a scos la lumină culisele celor mai influente cercuri din industrie, dezvăluind detalii intime despre elitele din Silicon Valley, relatează Washington Post.

Sute de documente depuse la dosar au scos la iveală mesaje stânjenitoare, e-mailuri sau însemnări private ale lui Musk, Altman, altor fondatori ai OpenAI și figuri publice.

Acestea includ, potrivit documentelor, momente în care CEO-ul Meta, Mark Zuckerberg, i-a oferit în privat sprijin lui Musk folosind platformele sale sociale, Musk l-a insultat pe președintele executiv al Amazon, Jeff Bezos (de două ori), precum și un jurnal în care un mare donator MAGA reflectează asupra ideii de a deveni miliardar.

Vor fi „scântei” în sala de judecată federală din Oakland, California, a prezis Andrew Stoltmann, avocat specializat în litigii corporative, care nu este implicat în caz. „Suntem pe punctul de a vedea cum Hindenburgul aterizează pe puntea Titanicului; știm că va fi haotic și urât.”

Iată șase dezvăluiri de culise din instanță, așa cum reies ele din documentele citite de Washington Post:

Elon Musk și ketamina

În 2017, Elon Musk a fost la festivalul din deșertul Nevada Burning Man. În acea perioadă se purtau și negocieri intense privind schimbarea statului OpenAI.

Avocații companiei susțin că Elon Musk nu își amintește aceste discuții sugerând că în timpul acestui festival Elon Musk a consumat ketamină „rhino”, adică un amestec de ketamină și stimulente. Directorul Tesla a fost întrebat în instanță în mod repetat dacă a consumat acest drog.

El a spus că nu știe ce este și nu își amintește să fi consumat la eveniment, deși a recunoscut anterior că a folosit ketamină prescrisă pentru depresie. Avocații săi au spus că aceste întrebări despre ce a făcut Musk la Burning Man și dacă a consumat droguri sunt „inflamatoare și irelevante” și au cerut să fie excluse.

Judecătoarea Yvonne Gonzalez Rogers a decis că ketamina nu poate fi menționată în instanță, dar participarea la Burning Man este relevantă.“

„Participarea lui Musk la Burning Man în 2017 este relevantă pentru atenția pe care a acordat-o negocierilor sale cu OpenAI, care se presupune că au avut loc în aceeași perioadă”, a scris judecătoarea. O „presupusă pierdere de memorie” cauzată de utilizarea ketaminei ar putea fi relevantă, a scris Gonzalez Rogers, însă a spus că avocații OpenAI nu au putut aduce dovezi care să sugereze că Musk a folosit acest drog..

Cine a fost agentul secret al lui Musk din OpenAI

Shivon Zilis a lucrat la mai multe dintre companiile lui Elon Musk. Ea ar fi transmis informații din interiorul OpenAI către acesta, a acuzat Altman în depoziția sa. La proces au fost depuse documente care cuprind schimburi de mesaje între cei doi privind cel mai eficient mod în care Zilis îi poate da informații din OpenAI lui Musk.

În 2022, Zilis și Musk au anunțat că sunt părinții unor gemeni. Cei doi au început o relație romantică în 2016, a spus Zilis în instanță, iar acum au 4 copii.

Documentele includ mesaje în care discută cum poate menține fluxul de informații.

OpenAI susține că relația personală dintre cei doi pune sub semnul întrebării credibilitatea ei ca martor. Zilis susține că Altman și ceilalți fondatori Open AI au schimbat statutul companiei împotriva dorințelor lui Musk. Judecătoarea a considerat relația „extrem de relevantă” pentru rolul ei în caz.

Mark Zuckeberg s-a oferit să îl ajute pe Musk

Deși Mark Zuckerberg și Elon Musk au avut conflicte publice de-a lungul timpului, ba chiar au programat și o confruntare în ringul de box (nu a mai avut loc), documentele depuse în instanță arată că de mai multe ori fondatorul Meta s-a oferit să îl ajute pe Musk, inclusiv să elimine conținut de pe rețelele sale sociale.

De exemplu, în februarie 2025 au apărut în spațiul public numele mai multor membri din staff-ul lui Elon Musk de la Departamentul pentru Eficiență Guvernamentală (DOGE). Zuckerberg i-a trimis un mesaj în care i-a spus că echipele Meta sunt în alertă și elimină conținutul, spunându-i să-l anunțe dacă îl mai poate ajuta cu ceva.

Altman i-a spus lui Musk că e „eroul” lui

Deși conflictul între cei doi escalada în public, în privat Altman făcea comentarii flatante față de Musk.

Într-un schimb de mesaje din 2023, după ce Musk și-a exprimat dezamăgirea față de OpenAI, Altman i-a spus că este „eroul meu” și a sugerat că nu ar „lovi” Tesla prin recrutarea angajaților săi.

În aceeași perioadă, Altman a întrebat-o și pe Zilis dacă ar trebui să „posteze ceva frumos despre Elon”, spunând că Musk s-a simțit jignit pentru că fusese exclus dintr-o fotografie de la fondarea OpenAI.

Musk crede că Bezos e un „idiot”

Într-un schimb de e-mailuri din 2016 între Elon Musk și Sam Altman, Musk a spus că preferă să colaboreze cu Microsoft în locul Amazon, afirmând că Jeff Bezos „este cam un idiot”. Ulterior, și-a nuanțat declarația, spunând că „există o șansă de răscumpărare pentru toți”.

Jurnalul secret al unui director executiv

Greg Brockman, care a început ca director tehnologic al OpenAI și este în prezent președintele companiei, a scris note personale în care își exprima frământările legate de alegerea între a se alinia cu Musk sau cu Altman în disputa privind controlul asupra OpenAI.

Notele personale ale lui Brockman reprezintă o parte esențială a cazului lui Musk. Fondatorul Tesla susține că, încă din 2017, Brockman și-ar fi dezvăluit dorința de a obține câștiguri financiare personale din OpenAI, pe atunci organizație nonprofit, atunci când se întreba în notițe: „Din punct de vedere financiar, ce m-ar duce la 1 miliard de dolari?”

În depoziția sa de anul trecut, Brockman a spus că a scris acea frază în timp ce reflecta asupra a ceea ce l-ar motiva financiar, în eventualitatea în care OpenAI s-ar transforma într-o companie cu scop lucrativ. El a afirmat că principala sa motivație rămânea asigurarea continuării misiunii OpenAI. În postări pe X, a scris: „Am un mare respect pentru Elon, dar modul în care a selectat fragmentar din jurnalul meu personal este profund necinstit.”

Brockman și soția sa au devenit suficient de bogați pentru a se număra printre cei mai mari donatori ai MAGA Inc., precum și ai unui alt fond care se opune reglementării inteligenței artificiale, potrivit documentelor Comisiei Electorale Federale.

Într-un alt fragment din jurnalul său, Brockman pare să reflecteze că ar fi nepotrivit să transforme compania într-una cu scop lucrativ fără a-l include pe Musk: „ar fi greșit să-i luăm organizația nonprofit. ... ar fi destul de lipsit de moralitate. și nu e deloc un prost.”

Mizele procesului cu OpenAI

Procesul intentat de el, deschis inițial în 2024, susține că OpenAI și-a încălcat promisiunile inițiale de a-și împărtăși deschis tehnologia cu lumea, ca laborator nonprofit de cercetare în inteligență artificială.

Musk afirmă că Altman și Greg Brockman, un alt cofondator al OpenAI, au conspirat pentru a se îmbogăți în detrimentul său și solicită instanței să-i înlăture din funcțiile de conducere și să readucă OpenAI la statutul de organizație complet nonprofit.

OpenAI a transmis că Musk încearcă pur și simplu să submineze un concurent al propriei sale companii de inteligență artificială, xAI.