O expoziție dedicată Mineriadei are loc în weekend, la București. Oana Țoiu: „Vor fi prezentate câteva documente declasificate”

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat vineri deschiderea unei expoziții pentru prezentarea arhivelor declasificate ale Mineriadei. Expoziția se organizează la împlinirea a 36 de ani de la incident și vor fi prezentate „câteva dintre documentele care au fost declasificate”.

„Se împlinesc 36 de ani de la Mineriadă, un episod negru din istoria României. Un moment în care forța unui sistem care încerca să își protejeze puterea s-a întâlnit cu aspirațiile, curajul și efortul pașnic al românilor de a-și construi un viitor occidental.

Pentru că am reușit, împreună cu echipa Ministerului Afacerilor Externe, să desecretizăm documentele din arhiva diplomatică din acea perioadă, punem la dispoziția publicului larg, într-o expoziție, iată, chiar la Universitate, în aceste zile, telegramele și felul în care statul român încerca să justifice acțiunea în forță pe care a avut-o.

Aici sunt telegramele. Până în 1989, atât documentele trimise de Guvernul României către misiunile din afară, cât și cele primite de la acestea puteau fi văzute și cerute de cercetători și de cei interesați. Acum, acest lucru este valabil și pentru anii ’90”, a spus Oana Țoiu, într-un videoclip pe Facebook.

Astfel, la expoziție vor fi prezentate o parte din documentele declasificate.

„Avem aici, pregătite de colegi, câteva dintre documentele care au fost declasificate în urma hotărârii de Guvern din ultimele săptămâni.

Au încercat să prezinte protestele, au încercat să prezinte acțiunile pașnice pe care le-au făcut românii care visau la un viitor occidental ca fiind o lovitură de stat, în flagrantă contradicție cu dreptul fundamental al omului la alegeri libere și corecte. Invocau practici privind consumul de droguri, deși până la această dată nu au fost prezentate nicăieri dovezi care să justifice această declarație.

Ministerul Afacerilor Externe a desecretizat arhiva pentru anii 1990, 1991 și 1992 și vom continua să facem asta anual.

Vă invităm să vizitați expoziția, care va fi deschisă în zilele de sâmbătă, 13 iunie, și duminică, 14 iunie, în intervalul orar 11:30–19:30, la Biroul de Informare al MAE din zona Pieței Universității, mai exact la parterul Bibliotecii Centrale Universitare”, mai spune ea.

În descrierea videoclipului este și celebrul „imn al golanilor”, care era fredonat înaintea sosirii minerilor.

„«A fost odată ca-n povești/A fost în România/O gașcă mare de „golani”/Ce-au alungat sclavia./Noi nu ne-am confundat nicicând cu „oamenii de bine”/Numiți și neocomuniști/Şi fără de rușine»

Asta cântau stundenții la Universitate, celebrul imn al golanilor, până au venit minerii şi statul a încercat să mintă întreg globul că, în loc de chitară, studenții aveau arme şi că minerii au venit pentru a readuce liniştea dorită de bucureşteni, nu bătaia care trebuia să oprească forța cu care o generație îşi cerea un viitor liber de neocomunism.

Marcăm 36 de ani de la mineriade aducând aceste minciuni la lumină, prin desecretizarea arhivelor diplomatice şi o expoziție capsulă cu câteva documente din corespondența diplomatică Primii care vor avea acces sunt victimele mineriadelor. Expoziția este deschisă exact în zilele de 13-14 iunie în zona Universității”, se arată în descrierea videoclipului.