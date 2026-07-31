"Bulgaria importă la prânz curent ieftin de la noi și vinde seara mai scump". Bolojan avertizează asupra lipsei capacității de stocare

Premierul a precizat că toți prosumatorii care au capacități de stocare ajută într-o manieră importantă depășirea crizei energetice. Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images

Premierul Ilie Bolojan a atras atenția, vineri, în conferința de presă în care a anunțat stare de alertă din cauza scăderii producției de energie, asupra importanței infrastructurii de stocare. Premierul a dat exemplul Bulgariei, care cumpără energie ieftină din România în timpul zilei și o vinde seara, în timpul vârfului de consum, la prețuri mult mai mari:

"De-a lungul anilor, una din erorile care au fost făcute e că noi nu am stimulat zona de stocare. Nu am condiționat finanțările pentru fotovoltaice și de stocare, astfel încât să fim într-o situație cum e Bulgaria, care importă la prânz excesul de curent ieftin de la noi și îl poate vinde seara la un preț mult mai bun.

În momentul în care urgentăm avizările, în momentul în care am impus garanțiile pentru ATR-uri, imediat când au fost impuse aceste garanții am constatat o scădere puternică a ATR-urilor noi care se depun, a celor speculative, iar cele care aveau finanțări în spate și-au depus garanțiile și înseamnă că se vor duce la capăt.

Necesită timp. Dacă ținem o linie corectă, anul viitor va trebui să fim într-o situație incomparabil mai bună, având mult mai multe capacități de stocare care să ne permită să atenuăm volatilitatea surselor de energie".

Premierul a precizat că toți prosumatorii care au capacități de stocare ajută într-o manieră importantă depășirea crizei energetice actuale:

"Cei care au baterii, pentru că pot stoca pe parcursul zilei, când avem exces de producție, și pot elibera în rețeaua națională în cursul orelor de seară. Toți care au posibilitatea de a stoca prin baterii au toate datele și au fost avertizați și rugați să folosească această oportunitate".