PSD a rezolvat astăzi în Parlament ceea ce nu a putut rezolva Guvernul demis prin moțiune de cenzură

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Parlamentul României - Camera Deputaților / Facebook

PSD a rezolvat astăzi în Parlament mai multe probleme majore de ordin executiv, care nu mai pot fi abordate de un guvern demis, cu atribuții limitate. Parlamentarii PSD au inițiat și au votat mai multe măsuri importante pentru sectorul energetic, pentru fermieri și în domeniul transporturilor.

​Preluarea la nivel parlamentar a acestor măsuri executive a fost necesară pentru depășirea blocajului guvernamental întreținut de prim-ministrul demis, Ilie Bolojan.

• Astfel, prin votul PSD, au fost eliminate o serie de constrângeri privind sursele de încălzire pentru consumatorii casnici. Nu va fi obligatorie înlocuirea sobelor, nu se vor interzice centralele de apartament, iar lemnul de foc va putea fi utilizat în continuare de cele 3,5 milioane de gospodării care depind de această sursă de energie. Prin reglementările promovate de parlamentarii PSD, România îndeplinește jalonul aferent din PNRR și va putea încasa 1 miliard de euro din banii europeni.

• De asemenea, pentru prima oară statul român își exercită dreptul prioritar la achiziția gazelor naturale extrase din Marea Neagră, în baza unei reglementări introduse de PSD, în anul 2022, prin amendarea Legii Offshore. Astăzi, Parlamentul a autorizat Guvernul să exercite dreptul de preempțiune pentru achiziția gazelor naturale ce vor fi extrase din perimetrul Neptun Deep, de către OMV Petrom, în următorii șapte ani. Fără această inițiativă PSD, astăzi toate aceste resurse ar fi fost vândute în totalitate la export, iar România ar fi rămas expusă în plină criză energetică!

• Fermierii care așteptau măsuri de sprijin din partea guvernului demis, au primit astăzi soluțiile în Parlament. Parlamentarii PSD au votat în favoarea crescătorilor de suine și bovine, adoptând scheme de ajutor de stat de aproximativ 70 de milioane de euro.

• Tot cu votul PSD a fost salvată situația operatorului de trafic aerian Romatsa. Parlamentul a adoptat un mecanism care va asigura finanțarea cheltuielilor de funcționare, astfel încât compania să nu pună lacătul pe ușă, iar avioanele să poată funcționa conform programului obișnuit.

• ⁠Nu în ultimul rând, parlamentarii PSD au inițiat și au votat un amendament care va direcționa către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere toți banii încasați din rovignetă și din noua taxă Toll.ro, percepută autovehiculelor care transportă marfă. Astfel, CNAIR va dispune de resursele financiare necesare pentru întreținerea rețelei naționale rutiere și în special a drumurilor de mare viteză care s-au dezvoltat substanțial în ultimii 5 ani.

