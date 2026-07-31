Unul dintre cele mai spectaculoase trasee din România se deschide de la 1 august. Ce obiective pot fi vizitate

Accesul către cetate presupune traversarea Cheilor Băniţei şi continuarea traseului prin pădure, pe un drum în pantă. Sursă foto: Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane

Un traseu tematic ce include cetatea dacică Băniţa şi Cheile Băniţei, unele dintre cele mai spectaculoase din România, va fi deschis pentru turişti începând cu data de 1 august, acesta având un grad de dificultate mediu şi putând fi parcurs în circa 40 de minute, la dus, potrivit Agerpres.

„Parcurgerea traseului este fabuloasă pentru că se face prin Cheile Băniţei. Practic, scopul nostru este de a lega cele două obiective în prima etapă - Cheile Băniţei de cetatea dacică de la Băniţa, şi, în etapa a doua, de Peştera Bolii.

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Toate aceste puncte de atracţie pentru turişti trebuie promovate împreună, din punctul meu de vedere, pentru că sunt extrem de valoroase şi foarte apropiate din punct de vedere geografic şi al aşezării, în aceeaşi comună, până la urmă", a declarat vineri, pentru sursa citată, managerul Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane (MCDR) Deva, Liliana Ţolaş.

Traseul are o lungime de 0,57 km, un timp estimat de parcurgere de aproximativ 40 de minute, la dus, o diferenţă de nivel de 104 m şi un grad de dificultate mediu.

Accesul către cetate presupune traversarea Cheilor Băniţei şi continuarea traseului prin pădure, pe un drum în pantă.

Pentru o experienţă plăcută şi sigură, se recomandă turiştilor să se echipeze corespunzător, să respecte marcajele şi a indicaţiile de pe traseu, dar şi să protejeze patrimoniul cultural şi mediul natural.

Intrarea pe acest traseu este liberă, iar cei care doresc să fie însoţiţi până sus pe cetate pot cere ajutor de la unul dintre agenţii de pază de acolo.

Pentru ghidaje de specialitate se pot face programări la MCDR Deva.

Proiectul este realizat de MCDR Deva, în parteneriat cu Primăria comunei Băniţa, Parcul Natural Grădiştea Muncelului-Cioclovina, Romsilva şi Serviciul Public Judeţean Salvamont Hunedoara.