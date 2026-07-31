Băncile rusești au rămas fără ruble pentru a finanța războiul lui Putin: "Toată speranța se bazează acum pe tiparnița Băncii Centrale”

Avertismentul vine în contextul în care Ministerul Finanțelor din Federația Rusă se confruntă cu un deficit bugetar tot mai mare. Foto: Profimedia Images

Băncile rusești nu au lichidități în ruble pentru a cumpăra obligațiunile guvernamentale folosite pentru finanțarea deficitului bugetar federal, a declarat un director executiv de rang înalt al Sberbank, ridicând semne de întrebare cu privire la capacitatea Moscovei de a acoperi cheltuielile tot mai mari din timpul războiului prin împrumuturi interne, potrivit The Moscow Times.

Avertismentul vine în contextul în care Ministerul Finanțelor din Federația Rusă se confruntă cu un deficit bugetar tot mai mare și ar putea avea nevoie de trilioane de ruble în împrumuturi suplimentare în acest an. Având în vedere că băncile sunt din ce în ce mai puțin lichide și licitațiile de obligațiuni guvernamentale sunt suspendate, Banca Centrală s-ar putea confrunta cu o presiune tot mai mare pentru a furniza fondurile necesare pentru a menține fluxul de achiziții de datorii.

Taras Skvortsov, vicepreședinte și director financiar al Sberbank, a declarat că retragerile de numerar din sistemul bancar au ajuns la aproximativ 2 trilioane de ruble (25,2 miliarde de dolari) de la începutul anului, creând un deficit de lichiditate.

„Astăzi, băncile au suficiente fonduri doar pentru a acorda împrumuturi clienților - aceasta este activitatea lor principală”, a declarat Skvortsov, citat de Reuters. „Poți cumpăra obligațiuni OFZ, mai ales fără o primă semnificativă, atunci când ai lichidități disponibile și ești încrezător că acestea vor rămâne disponibile. Astăzi, situația este inversă.”

OFZ-urile sunt obligațiuni guvernamentale denominate în ruble, emise de Ministerul Finanțelor pentru a finanța cheltuielile statului.

Bugetul federal a înregistrat un deficit de 5,7 trilioane de ruble (71,82 miliarde de dolari) în prima jumătate a anului 2026, pe fondul unor cheltuieli de apărare mai mari decât cele planificate.

Cheltuielile Rusiei legate de război ar putea depăși suma bugetată pentru acest an cu 4 până la 5 trilioane de ruble (50,4 până la 63 miliarde de dolari), ceea ce ar necesita ca Ministerul Finanțelor să atragă încă 2 până la 3 trilioane de ruble (25,2 până la 37,8 miliarde de dolari), a relatat Bloomberg în iunie, citând surse neidentificate.

Rusia apelează la băncile de stat pentru a ajuta la finanțarea deficitului bugetar în creștere din timpul războiului

Planul bugetar inițial al guvernului pentru 2026 prevedea împrumuturi interne de 4,4 trilioane de ruble (55,44 miliarde de dolari).

Dar Ministerul Finanțelor a suspendat licitațiile de obligațiuni guvernamentale în iulie, după ce prețurile OFZ-urilor au scăzut, iar randamentele au crescut. Băncile care dețineau titlurile au înregistrat pierderi de aproximativ 200 de miliarde de ruble (2,52 miliarde de dolari) la evaluarea la piață.

Skvortsov a declarat că „toată speranța” se bazează acum pe „o formă de sprijin din partea Băncii Centrale”.

Deficitul bugetar al Rusiei ar urma să se adâncească

Autoritatea de reglementare a crescut deja împrumuturile acordate băncilor rusești care cumpără datorie guvernamentală. De la începutul anului, a injectat încă 2,3 trilioane de ruble (28,98 miliarde de dolari) în sistemul bancar, ceea ce a dus datoria totală a băncilor față de Banca Centrală la 6 trilioane de ruble (75,6 miliarde de dolari).

Economistul Nikolai Korzhenevsky a declarat că împrumuturile sunt legate de finanțarea bugetului federal.

„Banii sunt scoși de la tiparniță într-un mod care să asigure finanțarea cheltuielilor bugetare”, a spus el.

Ministerul Finanțelor plănuise să reducă deficitul din 2026 la 3,8 trilioane de ruble (47,88 miliarde de dolari). Însă analiștii de la Gazprombank estimează că deficitul ar putea ajunge la 6,5 ​​trilioane până la 7,5 trilioane de ruble (81,9 miliarde până la 94,5 miliarde de dolari), aproape dublu față de obiectivul oficial.

Aceștia prevăd că cheltuielile federale vor depăși suma stabilită în legea bugetară cu 3 trilioane până la 4 trilioane de ruble (37,8 miliarde până la 50,4 miliarde de dolari).

Deficitul este probabil să înceapă să se adâncească din nou în toamnă, a declarat Ilya Sokolov, cercetător senior la Universitatea Financiară din cadrul guvernului rus.

Veniturile din petrol și gaze rămân sub presiune în ciuda prețurilor mai mari la țiței din cauza subvențiilor guvernamentale acordate rafinăriilor afectate de atacurile cu drone, în timp ce riscul unui deficit al veniturilor din sectorul non-energetic este, de asemenea, în creștere, a spus Sokolov.

El a adăugat că economia ar putea intra în recesiune în a doua jumătate a anului, ceea ce ar putea lăsa guvernul cu 600 până la 800 de miliarde de ruble (7,56 miliarde până la 10,08 miliarde de dolari) mai puțin decât veniturile preconizate din taxa pe valoarea adăugată. Încasările din impozitul pe profitul corporativ și din impozitul pe venit ar putea, de asemenea, să scadă sub țintă, a spus el.

Planuri privind creșterile de taxe pentru marile companii rusești au dus la pierderi de miliarde pe Bursa de la Moscova. Semnificative sunt acțiunile Polyus PJSC, cea mai mare companie minieră de aur din Rusia, responsabilă pentru fiecare a treia tonă de aur extrasă, care au suferit una dintre cele mai dramatice scăderi de preț din istoria tranzacționării.