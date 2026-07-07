Jumătate de milion de ruși au intrat în faliment. Raport: "Putin se confruntă cu riscul unei crize bancare explozive"

Băncile rusești sunt supuse unei presiuni tot mai mari, deoarece Kremlinul le-a presat să renunțe la verificările normale de credit. FOTO: Hepta

Jumătate de milion de ruși au dat faliment anul trecut, iar Rusia "riscă să se confrunte cu o criză bancară explozivă”, avertizează un raport al serviciilor de informații, citat de The Telegraph.

Deteriorarea creditelor comerciale și creșterea datoriei gospodăriilor înseamnă că Rusia se apropie de o potențială prăbușire financiară, potrivit unui document pregătit pentru oficialii europeni înainte de o nouă rundă de sancțiuni.

Raportul, intitulat „Notă privind probabilitatea unei crize bancare în Rusia în 2026” și consultat de Reuters, a constatat că numărul gospodăriilor care au declarat faliment a crescut cu aproape o treime anul trecut, ajungând la 500.000. Documentul a fost pregătit de o țară europeană.

Băncile rusești sunt supuse unei presiuni tot mai mari, deoarece Kremlinul le-a presat să renunțe la verificările normale de credit și să acorde împrumuturi subvenționate companiilor de apărare și cumpărătorilor de locuințe pentru a stimula economia și a finanța războiul.

Aceasta înseamnă că acum sunt împovărate de datorii neperformante, exact în timp ce economia se prăbușește. Vulnerabilitățile lor au fost până acum mascate de programe de credit susținute de stat, restructurarea creditelor și sprijinul guvernamental, care ar fi nesustenabile pe termen lung.

Între timp, criza benzinei din Rusia, provocată de atacurile ucrainene cu drone împotriva infrastructurii militare și petroliere a regimului de la Kremlin, devine tot mai gravă, iar Putin a trimis organizațiile de forță ale statului rus să păzească cozile la benzinării, de frica acutizării situației.

"O situație economică explozivă"

Documentul de două pagini avertiza: „Situația creează iluzia unei economii dinamice care, în realitate, ascunde o situație explozivă pe care un șoc economic, cum ar fi un pachet ambițios de sancțiuni împotriva băncilor... ar putea-o declanșa.”

În luna mai, ministerul economiei rus și-a redus previziunile oficiale privind creșterea PIB-ului în acest an de la 1,3% la 0,4% și de la 2,8% la 1,4% în 2027.

Mulți analiști consideră că situația este mult mai gravă decât sugerează datele oficiale și că țara ar putea fi deja în recesiune.

Raportul a estimat că ponderea creditelor corporative care s-ar putea să nu fie niciodată rambursate a crescut la 10% și a precizat că unele bănci importante au avertizat că până la 15% din creditele lor de consum sunt neperformante.

Peste 13 milioane de ruși au contractat cel puțin trei împrumuturi simultane anul trecut, încurajați de programele de stat.

Diplomații discută despre vizarea a încă 90 de bănci, aducând numărul total de creditori ruși de pe lista neagră la 100, în următorul lor pachet de sancțiuni. Aceasta ar însemna lovirea a peste jumătate din băncile Rusiei conectate la nivel internațional.

Criza bancară a fost confirmată

De asemenea, aceștia intenționează să vizeze rețelele de criptomonede, rafinăriile și comercianții de petrol și producătorii de drone.

Raportul de informații a venit după ce Centrul pentru Analiză Macroeconomică și Prognoză pe Termen Scurt (CMASF) din Rusia, care este aliniat cu Kremlinul, a publicat un raport în februarie, avertizând că o „criză bancară a fost acum confirmată”.

Acest raport s-a bazat pe definiția tehnică a CMASF conform căreia mai mult de o zecime din portofoliile de credite ale băncilor este puțin probabil să fie rambursate.

Moscow Times a relatat în mai că numărul băncilor neprofitabile din Rusia a crescut de la 34 în ianuarie la 60 la începutul lunii martie.

Acesta a fost cel mai mare număr din 2022, când Rusia a fost lovită pentru prima dată de un val de sancțiuni occidentale după invazia la scară largă a Ucrainei de către Putin.

Datele Băncii Centrale a Rusiei au mai arătat că rușii au retras o sumă record de 381,2 miliarde de ruble (3,7 miliarde de lire sterline) din sistemul bancar în luna mai, cea mai mare retragere de numerar din luna mai de când au început datele în 1995, ceea ce sugerează că gospodăriile deveneau neliniștite.