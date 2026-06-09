Al 21-lea pachet de sancţiuni european împotriva Rusiei. Cei care au participat la invadarea Ucrainei sunt interziși la intrarea în UE

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Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat marţi propunerea sa privind al 21-lea pachet de sancţiuni al UE împotriva Rusiei, care vizează sectoare esenţiale precum energia, serviciile financiare, comerţul şi pescuitul. Mai mult, blocul comunitar vrea să interzică, în premieră, intrarea în UE pentru „orice persoană care a participat la invadarea Ucrainei”, transmit AFP şi Reuters, potrivit Agerpres.

„Propunem pentru prima dată interzicerea intrării în Uniunea Europeană pentru orice persoană care a participat la invadarea Ucrainei”, a spus Ursula von der Leyen într-o conferinţă de presă la Bruxelles.

Mai multe state membre ale UE, printre care ţările baltice, pledează de mai multe luni pentru o asemenea interdicţie pentru soldaţii ruşi, considerându-se că este inadmisibil ca aceştia să poată vizita Europa după ce au luptat în Ucraina.

UE vrea, de asemenea, să suspende mecanismul ce permitea până acum menţinerea preţului petrolului brut exportat de Rusia cu aproximativ 15% mai mic decât cel de pe piaţa petrolului. Această plafonare, decisă de ţările din G7, se impune tuturor intermediarilor care vor să exporte petrol brut. Dar pentru a se evita un sistem prea rigid, în ianuarie s-a decis adăugarea unui mecanism de ajustare automată.

„Ne concentrăm pe sectoarele cu cel mai mare impact. Sancţiunile noastre sunt dure. Ele slăbesc bazele economice ale efortului de război al Rusiei. Propunem impunerea de restricţii importante asupra importurilor anumitor produse de pescuit şi o interdicţie totală asupra altora, precum morunul”, a afirmat şefa executivului UE.

Noul pachet de sancţiuni, ce trebuie să fie adoptat de Consiliul UE pentru a intra în vigoare, vizează și 30 de nave care ajută aşa-numita „flota fantomă” a Rusiei, flotă prin care Moscova încearcă să ocolească sancţiunile comerciale internaţionale. Aceste 30 de nave se adaugă celor 632 de vase deja supuse sancţiunilor UE.

De asemenea, vor fi vizate de noile sancţiuni încă 31 de bănci comerciale ruse.

În ceea ce priveşte contracararea ocolirii sancţiunilor de către anumite ţări, Comisia propune adăugarea a 14 întreprinderi chineze pe lista companiilor interzise să facă schimburi comerciale cu ţările UE. Bruxellesul vrea, de asemenea, să interzică unele tranzacţii în criptomonedă, utilizată pentru a ocoli sancţiunile financiare occidentale împotriva Moscovei.

Luni, şefa diplomaţiei UE Kaja Kallas a estimat la aproximativ 1.500 de miliarde de euro costurile pentru Rusia cauzate de sancţiunile europene.

Precedentul pachet de sancţiuni UE împotriva Rusiei a inclus interzicerea tranzacţiilor cu 20 de bănci ruse şi a tranzacţiilor cu criptomoneda RUBx, interzicerea accesului în porturile din Uniunea Europeană pentru noi nave din aşa-numita „flotă din umbră” folosită de Moscova pentru a ocoli sancţiunile occidentale şi sancţiuni asupra a 120 de persoane şi entităţi.

Măsurile restrictive ale UE în raport cu acţiunile care subminează sau ameninţă integritatea teritorială, suveranitatea şi independenţa Ucrainei se aplică în prezent unui număr de peste 2.600 de persoane şi entităţi.

Sancţiunile UE sunt temporare şi atent direcţionate, concepute astfel încât să fie proporţionale, ceea ce înseamnă că ele sunt reanalizate periodic şi că Uniunea Europeană le poate calibra, diminua sau opri dacă sunt îndeplinite obiectivele blocului european ori se fac paşi semnificativi în direcţia acestora.