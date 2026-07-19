Doi ani de când un farmacist a dispărut fără urmă, după o discuție telefonică tensionată. Un mesaj al unei călugărițe tulbură familia

Cazul rămâne unul dintre cele mai misterioase din Serbia. Foto: Getty Images

Ceea ce părea o zi obișnuită s-a transformat într-un coșmar fără sfârșit pentru familia lui Milan Đorđević, un farmacist din orașul sârb Niš. Pe 10 iunie 2024, bărbatul, în vârstă de 43 de ani, tată a doi copii, a dispărut fără urmă. La doi ani de la acel moment, anchetatorii nu au reușit să afle ce s-a întâmplat, iar mama sa continuă să spere că își va revedea fiul, potrivit Blic.

„Am contactat pe toată lumea. Chiar zilele trecute am vorbit din nou cu inspectorul de caz, dar nu există nicio informație nouă. Nu au niciun indiciu. Parcă a intrat în pământ. Nu mai știu unde să merg și ce să fac. Mi-aș dori măcar să aflu că este în viață”, a declarat Marica Đorđević pentru publicația Blic.

Femeia spune că în dimineața dispariției fiul ei a venit acasă la ea, au băut împreună o cafea, apoi a plecat spre serviciu. Înainte de dispariție avusese un apel telefonic pe care ea îl descrie drept unul tensionat.

„A trecut strada și a avut o conversație foarte agitată la telefon. În acea dimineață a mers și la un doctor, lucru care nu îi stătea deloc în fire. A ieșit din cabinet în jurul orei 11, iar la 11:30 era deja în Jelašnica, îndreptându-se spre zona montană Bojanine Vode. Și-a parcat mașina acolo. Ce căuta la prânz, în timpul programului de lucru, pe munte?”, se întreabă mama bărbatului.

A dispărut după ce și-a lăsat toate lucrurile în mașină

Camerele de supraveghere l-au surprins conducând mașina de serviciu până în zona Bojanine Vode, unde autoturismul a fost găsit ulterior încuiat.

În interior se aflau ambele telefoane mobile, portofelul cu actele, laptopul și celelalte bunuri personale. Pașaportul fusese lăsat acasă.

„Avea și ceasul la mână. Am văzut fotografia făcută atunci. Polițiștii spun că au verificat totul. Sunt convinsă că nu a plecat singur de acolo. Varianta sinuciderii este exclusă. Dacă ar fi fost așa, s-ar fi găsit ceva. Telefoanele au fost analizate timp de șase săptămâni de specialiștii criminaliști și nu au oferit niciun indiciu”, spune femeia.

Căutări fără rezultat

După dispariție, sute de persoane au participat la căutări pe muntele Suva Planina: polițiști, jandarmi, salvamontiști, voluntari, rude și prieteni. Zona a fost verificată inclusiv cu câini de urmă, însă fără niciun rezultat.

Potrivit mamei lui Milan, câinii au detectat mirosul fiului său doar în trei locuri: în parcarea unde fusese găsită mașina, pe terasa cabanei montane și în apropierea unui punct de observație.

„Pe niciun traseu montan nu au găsit urma lui. Eu cred că a fost urcat într-o altă mașină și dus de acolo împotriva voinței sale. Nu văd altă explicație”, afirmă aceasta.

Anchetatorii au descoperit și urme de pământ roșu pe anvelopele autoturismului, ceea ce i-a făcut să presupună că vehiculul ar fi fost condus până la un punct de belvedere aflat la câteva sute de metri de cabană și apoi readus în parcare. De ce s-a întâmplat acest lucru rămâne însă un mister.

Vorbele unei călugărițe nu îi dau pace

Marica Đorđević spune că un episod petrecut în timpul căutărilor continuă să o tulbure.

Familia ajunsese împreună cu polițiștii la o mănăstire din apropierea muntelui, unde spera să obțină informații.

„Fratele mai mic al lui Milan și finul nostru au ajuns acolo împreună cu polițiștii, jandarmii și câinii de urmă. La început, unul dintre călugări s-a supărat foarte tare când i-a văzut, apoi s-a liniștit. Dar ceea ce nu-mi dă pace sunt cuvintele unei călugărițe. L-a prins pe fiul meu mai mic de mână și i-a spus: «Nu-ți căuta fratele acum. Te va contacta când va dori el». Mă întreb și astăzi de ce i-a spus asta. Nu reușesc să-mi scot acele cuvinte din minte”, mărturisește femeia.

Ultimele ore înainte de dispariție

În dimineața de 10 iunie 2024, Milan a ajuns la mama sa în jurul orei 8:10, unde au băut împreună o cafea. A trimis apoi câteva e-mailuri și a plecat spre serviciu, spunându-i la despărțire: „Mă duc la muncă”.

În jurul orei 10:30 a ajuns la o întâlnire programată cu un medic din cadrul Centrului Clinic Universitar din Niš. La ora 11 a părăsit spitalul, iar aproximativ 30 de minute mai târziu era deja în localitatea Jelašnica.

O cameră de supraveghere l-a filmat la ora 11:40 în satul Donja Studena. Cinci minute mai târziu i-a trimis soției un mesaj în care îi spunea că nu va mai putea merge să ia fetița de la grădiniță.

Acesta este ultimul semn de viață al farmacistului.

În ciuda numeroaselor verificări, inclusiv la mănăstirile din zonă, unde familia a încercat să afle dacă bărbatul s-ar fi retras voluntar, nu a fost descoperit niciun indiciu care să explice dispariția sa. La doi ani de la acel moment, cazul rămâne unul dintre cele mai misterioase din Serbia.