Antena 3 CNN Actualitate Benzina şi motorina s-au scumpit, în ultimele ore, în România. Cât costă carburanţii joi, 13 august

Benzina şi motorina s-au scumpit, în ultimele ore, în România. Cât costă carburanţii joi, 13 august

M.P.
<1 minut de citit Publicat la 08:47 13 Aug 2026 Modificat la 08:47 13 Aug 2026
Urmăreşte Antena 3 CNN pe Discover Adaugă Antena 3 CNN ca sursă preferată
combustibil
Benzina şi motorina s-au scumpit, în ultimele ore, în România. foto: pexels.com

Carburanţii au înregistrat scumpiri însemnate, în ultimele 24 de ore, în România. În cazul benzinei, creşterea este de aproximativ 20 de bani per litru, iar preţul motorinei a urcat cu aproape 15 bani. Dacă, miercuri, benzina standard se vindea la pompă cu 9,32 lei/litru, joi dimineaţă se comercializează cu 9,51 lei/litru, în majoritatea oraşelor mari din ţară. În data de 13 august, motorina standard costă, în medie, 10,67 lei/litru, notează Peco Online.

Şoferii care alimentează cu GPL plătesc, în medie, 4,6 lei pentru un litru de combustibil.

Motorina şi benzina, cele mai mari scumpiri în iulie

Inflația a scăzut în iulie 2026, în România, cu 2,2 puncte procentuale pentru prima dată în ultimul an și a atins nivelul de 8,2%. Cele mai mari creșteri ale prețurilor s-au înregistrat la servicii (13,62%), urmate de cele la mărfurile nealimentare (7,93%) și cele alimentare (5,03%). 

Motorina s-a scumpit cu 30% 

Dintre mărfurile nealimentare, cele mai însemnate creşteri din iulie sunt: 

  • motorină 30,7%;
  • benzină 23,15%;
  • energie termică 10,70%;
  • cărți, ziare, reviste 10,82%;
  • detergenți 9,92%;
  • tutun și țigări 8,51%;
  • articolele de igienă și cosmeticele 6,80%;
  • medicamentele 4,36%;
  • gazele 0,97%; 

×
Etichete: benzina motorina GPL

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Longevity Magazine

Citește mai multe din Actualitate
» Citește mai multe din Actualitate
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close