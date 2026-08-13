Benzina şi motorina s-au scumpit, în ultimele ore, în România. Cât costă carburanţii joi, 13 august

<1 minut de citit Publicat la 08:47 13 Aug 2026 Modificat la 08:47 13 Aug 2026

Benzina şi motorina s-au scumpit, în ultimele ore, în România. foto: pexels.com

Carburanţii au înregistrat scumpiri însemnate, în ultimele 24 de ore, în România. În cazul benzinei, creşterea este de aproximativ 20 de bani per litru, iar preţul motorinei a urcat cu aproape 15 bani. Dacă, miercuri, benzina standard se vindea la pompă cu 9,32 lei/litru, joi dimineaţă se comercializează cu 9,51 lei/litru, în majoritatea oraşelor mari din ţară. În data de 13 august, motorina standard costă, în medie, 10,67 lei/litru, notează Peco Online.

Şoferii care alimentează cu GPL plătesc, în medie, 4,6 lei pentru un litru de combustibil.

Motorina şi benzina, cele mai mari scumpiri în iulie

Inflația a scăzut în iulie 2026, în România, cu 2,2 puncte procentuale pentru prima dată în ultimul an și a atins nivelul de 8,2%. Cele mai mari creșteri ale prețurilor s-au înregistrat la servicii (13,62%), urmate de cele la mărfurile nealimentare (7,93%) și cele alimentare (5,03%).

Motorina s-a scumpit cu 30%

Dintre mărfurile nealimentare, cele mai însemnate creşteri din iulie sunt: