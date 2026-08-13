Benzina şi motorina s-au scumpit, în ultimele ore, în România. Cât costă carburanţii joi, 13 august

Carburanţii au înregistrat scumpiri însemnate, în ultimele 24 de ore, în România. În cazul benzinei, creşterea este de aproximativ 20 de bani per litru, iar preţul motorinei a urcat cu aproape 15 bani. Dacă, miercuri, benzina standard se vindea la pompă cu 9,32 lei/litru, joi dimineaţă se comercializează cu 9,51 lei/litru, în majoritatea oraşelor mari din ţară. În data de 13 august, motorina standard costă, în medie, 10,67 lei/litru, notează Peco Online.
Şoferii care alimentează cu GPL plătesc, în medie, 4,6 lei pentru un litru de combustibil.
Motorina şi benzina, cele mai mari scumpiri în iulie
Inflația a scăzut în iulie 2026, în România, cu 2,2 puncte procentuale pentru prima dată în ultimul an și a atins nivelul de 8,2%. Cele mai mari creșteri ale prețurilor s-au înregistrat la servicii (13,62%), urmate de cele la mărfurile nealimentare (7,93%) și cele alimentare (5,03%).
Motorina s-a scumpit cu 30%
Dintre mărfurile nealimentare, cele mai însemnate creşteri din iulie sunt:
- motorină 30,7%;
- benzină 23,15%;
- energie termică 10,70%;
- cărți, ziare, reviste 10,82%;
- detergenți 9,92%;
- tutun și țigări 8,51%;
- articolele de igienă și cosmeticele 6,80%;
- medicamentele 4,36%;
- gazele 0,97%;