Ce maşini n-au voie să circule pe unele drumuri din România în perioada 14-17 august. Restricţii de Adormirea Maicii Domnului

Ce maşini n-au voie să circule pe unele drumuri din România în perioada 14-17 augustSursa foto: Facebook Poliţia . Română

Autorităţile au anunţat că, în perioada 14-17 august 2026, vor fi impuse restricţii de tonaj pe unele drumuri din ţară. Astfel, vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone nu vor putea circula, între anumite ore, pe Valea oltului şi pe drumurile care duc către litoral.

CNAIR se aşteaptă la valori mari de trafic, de Adormirea Maicii Domnului (15 august).

CNAIR anunţă participanţii la trafic că potrivit prevederilor Ordinului MT-MAI nr. 1249-132/2018, circulaţia vehiculelor rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, este interzisă în zilele de vineri 14 august (ziua premergătoare zilei de sărbătoare legală), sâmbătă 15 august (ziua Adormirea Maicii Domnului), duminică 16 august și luni 17 august 2026, conform Anexei nr. 1 la Ordin.

Iată calendarul complet al restricţiilor impuse de CNAIR: