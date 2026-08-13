A doua avertizare RO-Alert în Tulcea din cauza dronelor ruseşti. Armata a ridicat avioanele F-16. FOTO: Facebook MApN

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) a transmis, joi, o alertă extremă de informare a populaţiei din zona de nord a judeţului Tulcea, privind posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, pe o durată estimată de 90 de minute, notează Agerpres.

Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat, în dimineața de joi, 13 august, la ora 09:02, o țintă aeriană în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina, potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării. Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, din cadrul Bazei 86 Aeriene Borcea, au fost ridicate de la sol la ora 9:20 pentru monitorizarea situației.

În mesajul transmis populaţiei din nordul judeţului Tulcea în jurul orei 09:14, autorităţile îndeamnă oamenii să-şi păstreze calmul şi să se protejeze în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă.

În lipsa unui adăpost, cetăţenii sunt sfătuiţi să rămână în interiorul casei, departe de geamuri şi de pereţii exteriori.

O dronă a pătruns în România în noaptea de miercuri spre joi

Acesta este cel de-al doilea mesaj RO-ALERT transmis în cursul zilei de joi, după cel de la ora 01:30, în urma căruia la numărul unic de urgenţă 112 a sunat o persoană pentru a cere informaţii suplimentare, potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Delta.

MApN anunţase că, în noaptea de miercuri spre joi, radarele sale au detectat un grup de cinci ținte aeriene în zona localității Ismail, deasupra teritoriului ucrainean, în proximitatea frontierei fluviale cu România. Una dintre aceste drone a pătruns în spațiul aerian național al României, la aproximativ 2 km sud de localitatea Pardina, a zburat 10 minute în spațiul nostru național, apoi a ieşit spre Ucraina. Armata a ridicat două avioane F-16 de la sol.