O dronă plutea, joi dimineaţă, în apropierea plajei din Costineşti. Prefectul Constanței: Confirm că e un obiect zburător fără pilot

O dronă plutea, joi dimineaţă, în apropierea plajei din Costineşti. Sursa foto: capturi video

Turiştii care se aflau, joi dimineaţă, pe plaja din Costineşti au alertat autorităţile în privinţa unei posibile drone care plutea aproape de mal. Pentru intervenţie au fost mobilizaţi polițiști, jandarmi, Garda de Coastă și ISU. Prefectul Constanței, Adrian Picoiu, a confirmat că, în urma verificărilor, este vorba despre o dronă. "Este un obiect zburător fără pilot, ce urmează a fi evaluat de structurile abilitate", a afirmat Picoiu pentru Info Sud-Est. La ora 10.00, drona se afla încă în mare, iar zona era izolată pentru ca Armata să poată interveni.

Prefectul Constanței a declarat că, în jurul orei 8:15, a fost primit un apel la 112 prin care se comunica o posibilă dronă în zona Tineretului Costinești, la aproximativ 15 m de stabilopozi.

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„Conform procedurilor au intervenit IPJ , SRI , Garda de coastă , ISU și IJJ, fiecare pe competențele specifice . Până la ora asta pot confirma că este un obiect zburător fără pilot, ce urmează a fi evaluat de structurile abilitate”, a spus Adrian Picoiu pentru sursa amintită.

O dronă a pătruns în România în noaptea de miercuri spre joi

MApN anunţase că, în noaptea de miercuri spre joi, radarele sale au detectat un grup de cinci ținte aeriene în zona localității Ismail, deasupra teritoriului ucrainean, în proximitatea frontierei fluviale cu România.

Una dintre aceste drone a pătruns în spațiul aerian național al României, la aproximativ 2 km sud de localitatea Pardina, a zburat 10 minute în spațiul nostru național, apoi a ieşit spre Ucraina. Armata a ridicat două avioane F-16 de la sol.

Autorităţile au transmis un mesaj de avertizare Ro-Alert.

Apoi, şi joi dimineaţă, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) a transmis o alertă extremă de informare a populaţiei din zona de nord a judeţului Tulcea, privind posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, pe o durată estimată de 90 de minute.

Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat, în dimineața de joi, 13 august, la ora 09:02, o țintă aeriană în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina, potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării. Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, din cadrul Bazei 86 Aeriene Borcea, au fost ridicate de la sol la ora 9:20 pentru monitorizarea situației.

În mesajul transmis populaţiei din nordul judeţului Tulcea în jurul orei 09:14, autorităţile îndeamnă oamenii să-şi păstreze calmul şi să se protejeze în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă.