Începe oprirea centralei de la Cernavodă: Presiunea e uriașă pe sistemul energetic. „Dacă nu avem de unde importa, reducem consumul”

Centrala de la Cernavodă (CNE). În partea dreaptă a imaginii este Unitatea nr. 1, iar în stânga, Unitatea nr. 2. Sursa foto: Agerpres

România va trebui să importe masiv energie electrică în orele de vârf după oprirea ambelor reactoare de la Cernavodă, avertizează Radu Gabor, inginer-șef pe securitate nucleară la centrală. Unitatea 2 a intrat joi dimineață în procedura de oprire, după ce nivelul Dunării a continuat să scadă, iar Unitatea 1 este deja oprită de la sfârșitul lunii iulie. Într-o intervenție în direct la Antena 3 CNN, Gabor a spus că presiunea asupra Sistemului Energetic Național va fi foarte mare și că, într-un scenariu în care România nu va avea suficientă energie disponibilă la import, populația ar putea fi nevoită să reducă consumul.

Unitatea 2 urmează să fie deconectată de la Sistemul Energetic Național în jurul orei 11:00, însă oprirea reactorului este o procedură mai lungă.

„Unitatea 2 este în procedura de oprire, care va dura până diseară, în jur de ora 16:00-17:00. La ora 11:00 o să aibă loc deconectarea de la Sistemul Energetic Național, dar practic după aceea continuă răcirea reactorului, ca să-l aducem în stare răcită și oprită”, a explicat Radu Gabor, la Antena 3 CNN.

Oprirea vine după mai multe zile în care autoritățile au încercat să mențină suficientă apă în zona de captare a centralei, inclusiv prin detonarea unor stânci, dragaje și lucrări cu barje încărcate cu piatră. Nivelul Dunării a continuat însă să scadă, iar oprirea Unității 2 în jurul datei de 13 august fusese anticipată în ultimele prognoze.

„Va trebui să importăm masiv energie la orele de vârf”

Problema este cu atât mai mare cu cât Unitatea 1 este deja oprită din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării. Astfel, Sistemul Energetic Național pierde temporar producția ambelor reactoare de la Cernavodă, adică aproximativ 1.400 MW.

Gabor a amintit că România a mai trecut anul acesta printr-o perioadă în care ambele reactoare au fost oprite simultan. În luna mai, Unitatea 1 se afla în revizie programată, iar Unitatea 2 a fost scoasă din funcțiune după apariția unei probleme la transformatorul de evacuare a puterii.

„Pentru 20 de zile am stat și cu reactorul 1, și cu reactorul 2 oprite. Deci țara nu a avut nici atunci 1.400 de megawați. În acest moment, de la ora 11:00-12:00, astăzi nu o să aibă iarăși 1.400 de megawați. Înseamnă că va trebui să importăm masiv energie la orele de vârf”, a spus inginerul-șef.

Situația nu pare să se rezolve rapid. Potrivit prognozelor disponibile în acest moment, nivelul Dunării va continua să scadă în următoarele zece zile.

„Pentru următoarele zece zile avem prognoză care arată o scădere de nivel. Dincolo de aceste zile nu putem să spunem nimic, ar fi speculații și nu facem speculații. Deci cel puțin zece zile, cât prognoza este în scădere, ambele unități vor rămâne oprite”, a explicat Radu Gabor.

Cernavodă a mai fost afectată grav de secetă și în 2003, când Unitatea 1 a fost oprită din cauza nivelului foarte scăzut al Dunării. Nuclearelectrica a confirmat ulterior că oprirea de atunci s-a făcut preventiv și fără probleme de securitate nucleară.

„Dacă nu o să avem de unde să importăm, va trebui să reducem consumul”

Întrebat ce se va întâmpla dacă România va avea nevoie de aproximativ 8.000 MW în orele cu un consum ridicat, în condițiile în care producția internă ar putea fi de numai aproximativ 5.000 MW, Radu Gabor a spus că diferența va trebui acoperită din importuri.

„Va trebui să importăm 3.000 de megawați, dacă o să avem de unde să importăm. Dacă nu o să avem de unde să importăm, va trebui noi, ca cetățeni responsabili, să reducem consumul”, a avertizat el, la Antena 3 CNN.

Gabor a precizat că nu vrea să anticipeze dacă România poate ajunge efectiv în situația în care să nu găsească suficientă energie pe piețele externe și a spus că Ministerul Energiei este instituția care trebuie să răspundă acestei întrebări.

El a avertizat însă că presiunea va fi foarte mare asupra celor care trebuie să mențină echilibrul Sistemului Energetic Național.

„Va trebui să găsim alte surse de import. Presiunea va fi foarte mare pe Sistemul Energetic Național, pe oamenii care, de la București, din centrul de dispecer al Dispecerului Energetic Național, țin sistemul în stare stabilă. Pe ei o să fie presiunea foarte mare”, a spus Radu Gabor.